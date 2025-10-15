Ρέθυμνο:Εργασίες στα πρανή της οδού 14 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ κατά μήκος της μονής της Αγίας Ειρήνης

Εργασίες στα πρανή της οδού 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ) κατά μήκος της μονής της Αγίας Ειρήνης ξεκινούν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 14 (ΡΕΘΥΜΝΟ-ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ)», θα εκτελεσθούν εργασίες στα πρανή της οδού κατά μήκος της μονής της Αγίας Ειρήνης.

Οι εργασίες που θα γίνουν (με χρήση εναεριτών εργατών), ενέχουν μεγάλο κίνδυνο πτώσεων βραχωδών όγκων στην επιφάνεια του δρόμου.

Για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην υπ’ αριθμ. 14 επαρχιακή οδό (Ρέθυμνο-Ρουσσοσπίτι) και συγκεκριμένα από την είσοδο του νεκροταφείου της Αγίας Ειρήνης έως την είσοδο της μονής της Αγίας Ειρήνης, σε μήκος περίπου 280,00 μέτρων. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τη μονή της Αγίας Ειρήνης θα γίνεται μέσω της ΕΟ 15, δια μέσω του οικισμού του Χρωμοναστηρίου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16-10-2025 και ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός μέχρι το πέρας αυτών.

Ο ανάδοχος θα εφαρμόσει εργοταξιακή σήμανση για όλο το 24ωρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΦΕΚ 905/ τ. Β /20-05-2011 και θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες έγκαιρης ενημέρωσης σύμφωνα το συνημμένο σχέδιο.

Για λόγους ασφαλείας παρακαλούνται οδηγοί και πεζοί να μην χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να μην παραβιάζουν τις σημάνσεις που θα υπάρχουν καθ’ όλο το 24ωρο.