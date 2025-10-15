Ρέθυμνο:Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για -3- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στο Ρέθυμνο

Είχε αφαιρέσει ηλεκτρικό πατίνι, χρήματα και προσωπικά έγγραφα

Συνελήφθη χθες (14.10.2025) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 20χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της (13.10.2025) άγνωστος δράστης αφαίρεσε ηλεκτρικό πατίνι ιδιοκτησίας ημεδαπού το οποίο ήταν σταθμευμένο έξωθεν επιχείρησης.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν χθες (14.10.2025) τον 20χρονο να οδηγεί το αφαιρεθέν όχημα και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, μαχαίρι, χρηματικό ποσό εξήντα ευρώ και πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα ημεδαπής.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 09 έως και 13.10.2025 ο αλλοδαπός είχε προβεί συνολικά σε -3- κλοπές, αφαιρώντας εν λόγω ηλεκτρικό πατίνι και πορτοφόλι ημεδαπής που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και χρηματικό ποσό από ταμείο επιχείρησης.

Τα αφαιρεθέντα είδη που βρέθηκαν στην κατοχή του 20χρονου αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.