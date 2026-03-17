Ηράκλειο: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου η 26χρονη μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της, κατηγορούμενοι για την κακοποίηση που οδήγησε στον φρικτό θάνατο του μικρού αγοριού, σε μια υπόθεση που είχε σοκάρει το πανελλήνιο.
Οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στα δικαστήρια με σκυμμένο το κεφάλι, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ενώ οι έλεγχοι για την είσοδο στην αίθουσα είναι εξονυχιστικοί, τόσο εντός όσο και περιμετρικά του κτιρίου.
Στο εδώλιο παραπέμπεται να καθίσει και ο 23χρονος βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προηγούμενη κακοποίηση του παιδιού, ενώ παρών στο Δικαστικό Μέγαρο είναι και ο ίδιος.
Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί πολίτες, καθώς και μέλη του Σωματείου «Άγγελος Προστάτης», που δημιουργήθηκε στη μνήμη του 3χρονου, κρατώντας πανό με συνθήματα κατά της παιδικής κακοποίησης και ζητώντας δικαίωση «για όλους τους Αγγέλους».
Η υπόθεση μετρά ήδη έναν χρόνο και δύο μήνες από τη μέρα που το ΕΚΑΒ κλήθηκε, στις 26 Ιανουαρίου 2025, σε σπίτι στη Θερίσσου Ηρακλείου για ένα βαριά τραυματισμένο αγοράκι 3 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.
Ο μικρός Άγγελος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά τραύματα και εκτεταμένους μώλωπες, ενώ, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, στο σώμα του εντοπίστηκαν και εγκαύματα από τσιγάρα, στοιχείο που κατέδειξε μακροχρόνια και συστηματική κακοποίηση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να κακοποιούσαν τον Άγγελο τουλάχιστον από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως και τις 26 Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του καθημερινά σφοδρά χτυπήματα σε όλο το σώμα και το κεφάλι, ακόμη και με ξύλινα αντικείμενα από τη βρεφική του κούνια.
Σοκ προκαλεί η αναφορά ότι του χορηγούσαν ηρεμιστικά φάρμακα (τύπου Xanax), προκειμένου να μην αντιδρά στους ξυλοδαρμούς και να μην ακούγονται οι κραυγές του, αφήνοντάς τον στη συνέχεια αβοήθητο χωρίς την παραμικρή ιατρική φροντίδα.
Ο μικρός Άγγελος «έσβησε» στις 4 Φεβρουαρίου 2025, εγκεφαλικά νεκρός, όμως με τον θάνατό του χάρισε ζωή σε άλλους συνανθρώπους, καθώς τα όργανά του δωρίστηκαν για μεταμόσχευση σε Ελλάδα και εξωτερικό, μια πράξη που συγκίνησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ.
Η στιγμή που οι γιατροί υποκλίθηκαν μπροστά στον μικρό Άγγελο και τήρησαν ενός λεπτού σιγή:
Σήμερα, η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου διεξάγεται υπό πρωτοφανή αστυνομικά μέτρα, με 39 μάρτυρες κατηγορίας – μεταξύ των οποίων διασώστες του ΕΚΑΒ και γιατροί – και με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στραμμένο στις συγκλονιστικές λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου, που αποκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα της κακοποίησης ανηλίκων στη χώρα μας.