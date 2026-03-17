Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 19 Μαρτίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας, αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.): Ενημέρωση για την κατάσταση της σχολής σήμερα.

– (εισηγητής ο κος Μιχάλης Κλώντζας, εντεταλμένος Π.Σ. στον τομέα Τουρισμού στην Π.Ε. Λασιθίου)

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1. Έγκριση συγκρότησης ετήσιων επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών και συγκρότηση ετήσιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητές ο κος Εμμανουήλ Καμπουράκης, εντεταλμένος Π.Σ. στον τομέα Οικονομικών και η κα Ιωάννα Σουλτάτου, προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)

1.2. Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης οικονομικού έτους 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.

– (εισηγητές ο κος Στυλιανός Βοργιάς, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Π.Κ. και ο κος Αντώνιος Παπαδάκης, Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.1. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.Ρεθύμνου

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Έγκριση καταβολής σε χρήμα, αντί ενός(1) λίτρου γάλακτος, σε ημερήσια βάση, στους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Χανίων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2026 έως 31-12-2026 σύμφωνα με το αρθ. 15 του Ν. 5143/2024, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

4. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 04/12-02-2026 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κρήτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πέμπτη 19 Μαρτίου με θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας, έτους 2025»

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), είναι:

1. «Απολογισμός πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας, έτους 2025».