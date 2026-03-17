Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για ζωοκλοπή

Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής στο Ρέθυμνο

Συνελήφθησαν χθες (16.03.2026) το πρωί -3- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα ,στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση των αγροζημιών, χθες (16.03.2026) πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε αγροτικές περιοχές των Δήμου Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου , της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα ποιμνιοστάσια τριών ημεδαπών (30,29 και 55 ετών) .

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής ( έλλειψη ενωτίων και πινακίδας με στοιχεία κτηνοτροφικής δήλωσης) ενώ καταμετρήθηκαν 7.427 αιγοπρόβατα λιγότερα από τα δηλωθέντα σε κτηνοτροφικές δηλώσεις του προηγούμενου έτους.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

