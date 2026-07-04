Πολιτικά Κρήτης

Ηράκλειο:Είχαν στην κατοχή τους κοκαΐνη,χρηματικό ποσό,ζυγαριά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο
Κατασχέθηκαν 152,1 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 6.000 ευρώ, ζυγαριά, 2 ΙΧΕ αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα

Στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, χθες (03.07.2026) οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας και τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκαν σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, ημεδαπός κατά το χρόνο που προμήθευε έτερο ημεδαπό ναρκωτικές ουσίες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Ακολούθησαν έρευνες στα οχήματα των ημεδαπών (39 και 40 ετών) και σε οικία σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
• 152,1 γραμμάρια κοκαΐνης

• Ζυγαριά

• Χρηματικό ποσό 6.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• Τρία κινητά τηλέφωνα

Επίσης κατασχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ...

0
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...

Ορκωμοσία 9 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

0
Εννέα νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ...

0
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...

Ορκωμοσία 9 νέων υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης

0
Εννέα νέους υπαλλήλους που θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες της...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιούνιο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λαμπρά εγκαίνια της «Γιορτής Κρητικής Διατροφής 2026» στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στ. Αρναουτάκης: Επενδύουμε στις ρίζες μας, για να δώσουμε...

Δήμος Ηρακλείου:Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Μουσών και Δυρραχίου στις Πατέλες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου Συνεχίζεται από το...

Βιάννος: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για την αγνοούμενη 70χρονη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης έχουν επιστρατευτεί ομάδα με...

Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ από το Μουσείο Καζαντζάκη σε Ηράκλειο και Μυρτιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Φεστιβάλ Λόγου & Τέχνης ΖΟΡΜΠΑΣ Ηράκλειο – Μυρτιά | 29...