Ηράκλειο:Οι εργασίες στην Κρήνη Μοροζίνι στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης στη Λότζια

Την Παρασκευή 3/7 με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου και τη συμμετοχή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού

Ευρεία σύσκεψη φορέων για τις εργασίες συντήρησης στην Κρήνη Μοριζίνι που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου την Παρασκευή 3/7, στις 11:30, στη Λότζια.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης στην σύσκεψη θα συμμετέχει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Μερτζάνη με στόχο την αναλυτική ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις προγραμματισμένες εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18/6 κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Ηρακλείου, στην οποία συμμετείχε μετά από πρόσκληση της Αντιδημαρχίας Διοίκησης & Τουρισμού, η Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων &

Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού Μαρία Δελή, τα μέλη της Επιτροπής είχαν διατυπώσει τις επιφυλάξεις τους για τη διεξαγωγή της συντήρησης του μνημείου την καλοκαιρινή περίοδο.

Στην σύσκεψη έχουν κληθεί εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, της ΔΕΥΑΗ, της Τουριστικής Αστυνομίας, του ΕΛΜΕΠΑ,

του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης, της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού & Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου,

του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, του ΟΛΗ Α.Ε., της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Η Φιλοξενία», των αεροπορικών εταιριών Aegean και SKY express, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης,

του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γραφείων Εκμισθώσεως Επιβατηγών Αυτοκινήτων & Δικύκλων Ηρακλείου-Λασιθίου «ΗΝΙΟΧΟΣ» και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου.