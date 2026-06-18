ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων που προσφέρθηκαν από 42χρονο δότη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων που προσφέρθηκαν από 42χρονο δότη, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/06/2026. Ο δότης νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου(Πα.Γ.Ν.Η) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου αυτού ανθρώπου και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων, σε συνανθρώπους μας.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς οργάνων με απόλυτο σεβασμό προς το δότη και την οικογένειά του. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού και Ιπποκράτειου για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και ήπατος, το Ωνάσειο για την αφαίρεση της καρδιάς και το Πα.Γ.Ν.Η για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.
Μετά τιμής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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