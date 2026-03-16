Ισχυρή γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» και του ΣΠΑΒΟ Κύπρου.
Σε πανηγυρικό, αλλά και ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στα γραφεία του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ν. Ηρακλείου» στην πόλη μας, η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με τον «Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)» Κύπρου.
Στη σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων νομού Ηρακλείου επισημαίνονται τα εξής:
«Η υπογραφή του Μνημονίου επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο Οργανισμών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να αναπτύξουν κοινές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της οικογένειας, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια και τη δικτύωση των δύο Φορέων σε διεθνές επίπεδο.
Μνημόνιο Συνεργασίας, Έμφυλη Βία
Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του «Συνδέσμου» Μαίρη Παχιαδάκη αναφέρθηκε στον κοινό αγώνα που δίνουν διαχρονικά οι δύο Οργανώσεις, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «οι δύο Φορείς δεν φοβήθηκαν να δώσουν φωνή σε όσες δεν μπόρεσαν να μιλήσουν. Άνοιξαν πόρτες σε χρόνους άνυδρους, χαράσσοντας δρόμους για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Η συνεργασία μας σήμερα επισφραγίζεται με την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας, στην πραγματικότητα όμως αυτό που υπογράφουμε είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Είναι μια γέφυρα που ενώνει δύο πρωτοπόρους Οργανισμούς με στόχο να αλλάξουν τη σκοτεινιά μιας κουλτούρας γεμάτης σιωπές και ενοχές. Σήμερα Ελλάδα και Κύπρος μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, αναπτύσσουμε νέες σχέσεις εξωστρέφειας, αναβαθμίζουμε δράσεις και επενδύουμε σε ένα αισιόδοξο μέλλον με την ίδια ματιά».
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΣΠΑΒΟ Μαρία Κούσιου χαιρέτησε την υπογραφή του Μνημονίου και αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας, επισημαίνοντας τις προοπτικές που ανοίγονται για κοινές πρωτοβουλίες σε ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνίες και των δύο αδελφών χωρών. Όπως τόνισε, στην Κύπρο καταγράφονται καθημερινά, περίπου οκτώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και ετησίως πάνω από 3.000 περιπτώσεις, ενώ σε καταφύγια προστασίας φιλοξενούνται κάθε χρόνο εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά.
Η Δ/ντρια του ΣΠΑΒΟ Δρ. Άντρη Ανδρόνικου αναφέρθηκε στο έργο και τις παρεμβάσεις του Οργανισμού στην Κύπρο, παρουσιάζοντας τις Δομές και τις υπηρεσίες που αναπτύσσει για την υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Ο project manager του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» Νίκος Σπετσίδης ανέλυσε τα βασικά σημεία του Μνημονίου όπως και τη δράση «Οι Γυναίκες στην Ελλάδα και την Κύπρο λέμε ΟΧΙ στη Βία», που ήδη υλοποιούν από κοινού οι δύο Φορείς.
Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, την ανάπτυξη κοινών εκστρατειών και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, τη διοργάνωση κοινών εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων, την ανάπτυξη νέων εργαλείων και παρεμβάσεων, καθώς και τη δυνατότητα συνδιαχείρισης περιστατικών με πολυθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης και πριν τις υπογραφές των δυο πλευρών, ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης γνωστοποίησε τη συνδρομή του γνωστού επιχειρηματία Χάρη Καββαδία, ιδιοκτήτη της εταιρείας ΜΕGAPLAST, με ποσό 40.000 ευρώ, για το μεγάλο όραμα του «Συνδέσμου», το «Σπίτι των Αγγέλων», ανακοίνωση που προκάλεσε τη θερμή υποδοχή των παρευρισκόμενων.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκ μέρους του ΣΠΑΒΟ η Αντιπρόεδρος Ρίτα Κότσαπα, η Γραμματέας του Δ.Σ. Νατάσα Παπανικολάου, η Βοηθός Ταμίας Γεωργία Γιασεμίδου και η Α’ Διοικητική Λειτουργός Σοφία Μέττη.
Στην εκδήλωση χαιρέτισαν και συμμετείχαν: Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Χριστοφής, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Πρόεδρος ΝΟΔΕ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης Γωγώ Μηλάκη, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Θεοδώρα Κουτεντάκη, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου Στέλλα Αρχοντάκη, η Υποδιοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Σπινθούρη, η Προϊσταμένη του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Χανίων- Υπαστυνόμος Α’ Ελένη Βιγλάκη, ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χερσονήσου Γιώργος Μαστοράκης, η Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Αρχανών–Αστερουσίων Χαρά Γενειατάκη, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ενεργού Γήρανσης Μαλεβιζίου Μαρίνα Βογιατζή, το μέλος της Διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Νίκος Γαλανάκης, η Γενική Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, o Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοργιάς, ο Δ/ντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ Παναγιώτης Τσακαλίδης, η κα. Βανέσσα Νερούτσου από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΙΤΕ και η εκπρόσωπος από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου. Χαιρετισμούς απέστειλαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο Βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης και η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Ελένη Βατσινά.
Η παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των κοινωνικών Φορέων ανέδειξε τη σημασία της πρωτοβουλίας και τη συλλογική βούληση για ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας».
Cretalive