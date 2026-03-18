Τουρισμός: Ελαφριά κάμψη στις κρατήσεις λόγω του πολέμου – Στάση αναμονής και μαζικές ακυρώσεις από Ισραηλινούς

Στάση αναμονής τηρούν οι επαγγελματίες του τουρισμού στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, παρατηρείται κάμψη στη ροή κρατήσεων από το εξωτερικό.

Το γεγονός αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τους ίδιους τους επαγγελματίες, στην ψυχολογία της στιγμής, ελπίζοντας, με βάση και την εμπειρία ανάλογων καταστάσεων του παρελθόντος, ότι η εικόνα θα είναι σαφώς βελτιωμένη στα τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου, όποτε θα έχουν ανοίξει πλήρως όλα τα τουριστικά καταλύματα του νησιού.

Την ίδια ώρα, αρνητική εξέλιξη χαρακτηρίζονται οι μαζικές ακυρώσεις πακέτων από γκρουπ Ισραηλιτών, οι οποίοι επρόκειτο να επισκεφτούν την Κρήτη έως τα τέλη Μαρτίου ενόψει του εβραϊκού Πάσχα. Πολλά ξενοδοχεία που ετοιμάζονταν εκείνες τις ημέρες να ανοίξουν, επειδή επρόκειτο να δουλέψουν με τα συγκεκριμένα γκρουπ, τελικά ανέλαβαν τον προγραμματισμό τους.

Μιχάλης Βλατάκης: «Η Κρήτη έχει κερδίσει το στοίχημα του ασφαλούς προορισμού»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης σε δήλωσή του στη “Νέα Κρήτη” και το neakriti.gr επισημαίνει ότι «από τη στιγμή που οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε εξέλιξη και τα αεροδρόμια στο Ισραήλ είναι κλειστά, είναι λογικό να μην μπορέσουν να έρθουν στη χώρα μας πολίτες από τη συγκεκριμένη χώρα.

Δυστυχώς, ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων στην Κρήτη, που ήταν έτοιμα να ανοίξουν τέλη Μαρτίου λόγω του εβραϊκού Πάσχα, τελικά δε θα τα καταφέρουν, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δούλευαν αποκλειστικά με Ισραηλίτες.

Γενικά, παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μία κάμψη στη ροή των κρατήσεων κι αυτό οφείλεται κυρίως στην ψυχολογία των ανθρώπων και στην εύλογη ανασφάλεια που επικρατεί.

Ωστόσο, έχοντας αποκτήσει μία σημαντική εμπειρία από αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο του Ιράκ, ενώ αρχικά υπήρξε μία πρόσκαιρη ανησυχία στους ταξιδιώτες, μετά το τέλος των συγκρούσεων οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι επανήλθαν δίνοντας ένα σημαντικό “ριμπάουντ” στην τουριστική κίνηση της χώρας. Το ίδιο ακριβώς πιστεύω ότι θα συμβεί και τώρα.

Όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Πιστεύουμε ότι γύρω στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, όποτε θα ξεκινήσει και επίσημα η τουριστική σεζόν, όλα θα είναι καλύτερα, εφόσον βέβαια έχει λήξει αυτή η περιπέτεια. Η Κρήτη έχει κερδίσει το στοίχημα του ασφαλούς προορισμού εδώ και πολλές δεκαετίες, οπότε από την πλευρά μου συνιστώ στους επαγγελματίες του τουρισμού ψυχραιμία και επιπλέον καλό είναι να αποφεύγουν τις σπασμωδικές κινήσεις».

Γιώργος Πελεκανάκης: «Ελεγχόμενη και απολύτως φυσιολογική η μικρή κάμψη στις κρατήσεις»

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, σημειώνει ότι «μέχρι τώρα δεν υπάρχουν ακυρώσεις στις αφίξεις, ωστόσο παρατηρείται μία μικρή κάμψη τις τελευταίες ημέρες λόγω του πολέμου.

Στα τέλη Μαρτίου υπήρχαν κρατήσεις σε ξενοδοχεία του νησιού για το εβραϊκό Πάσχα, οι οποίες τελικά, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ, ματαιώθηκαν. Προς το παρόν δεν παρατηρείται πτώση στις κρατήσεις, απλά υπάρχει μία στασιμότητα. Οι μεγάλες αγορές της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας κινούνται κανονικά, ωστόσο έχουμε μία μικρή ανησυχία,

που οφείλεται στις τελευταίες αυξήσεις των εισιτηρίων στα αεροπλάνα, οι οποίες σχετίζονται με τις ανατιμήσεις των καυσίμων. Βέβαια, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουμε ότι έχουν φροντίσει να προμηθευτούν καύσιμα για αρκετούς μήνες, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα τις τιμές εισιτήριων και τις προσφορές προς τους πελάτες τους».

Η τουριστική κίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη

Σε κατάσταση έντονης πίεσης βρίσκονται ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, καθώς η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις μέσω Μέσης Ανατολής, θέτοντας σε κίνδυνο ταξίδια που έχουν προγραμματιστεί ενόψει του Πάσχα.

Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία διαχειρίζονται ταυτόχρονα δύο κρίσιμα μέτωπα. Από τη μία την επιστροφή ταξιδιωτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε προορισμούς της περιοχής, και από την άλλη τις μαζικές ακυρώσεις ταξιδιών που είχαν προγραμματιστεί για τις εβδομάδες πριν και κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα περίπλοκη από στελέχη του κλάδου, καθώς επηρεάζονται χιλιάδες κρατήσεις που περιλαμβάνουν πτήσεις μέσω κόμβων της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Advantage Travel Partnership, Julia Lo Bue-Said, ανέφερε ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς πρέπει να διαχειριστούν ταυτόχρονα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα επιβατών της Ε.Ε., τη νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια και τις ταξιδιωτικές οδηγίες των κυβερνήσεων.

Όπως σημείωσε, η κρίση δεν αφορά μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και σε άλλους προορισμούς της περιοχής, ενώ οι δυνατότητες επαναπατρισμού παραμένουν περιορισμένες.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα αυξάνεται όσο πλησιάζει η πασχαλινή περίοδος, καθώς καθημερινά καταγράφονται νέες ακυρώσεις ταξιδιών. Τα ταξιδιωτικά γραφεία προσπαθούν να συνεργαστούν με tour operators, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για αλλαγές κρατήσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επιχειρείται η μεταφορά ταξιδιών σε εναλλακτικούς προορισμούς.

Η πολεμική κρίση ανατρέπει όλα τα σχέδια – Απώλεια εκατομμυρίων ευρώ

Ωστόσο, η πραγματοποίηση ταξιδιών προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν από το Πάσχα θεωρείται πλέον εξαιρετικά αμφίβολη, καθώς η διαθεσιμότητα πτήσεων είναι σχεδόν μηδενική. Σε πολλές περιπτώσεις οι ταξιδιώτες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ακυρώσουν τις κρατήσεις τους.

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τον κλάδο εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικές. Σύμφωνα με ειδικούς της τουριστικής αγοράς, οι απώλειες για τους tour operators ενδέχεται να ανέλθουν σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικό πλήγμα αναμένεται και για τα ταξιδιωτικά γραφεία λόγω χαμένων προμηθειών.

Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας, πολλοί ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει πασχαλινές διακοπές δεν επιθυμούν πλέον να ταξιδέψουν μέσω Μέσης Ανατολής, ακόμη κι αν ο τελικός προορισμός τους βρίσκεται εκτός της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζουν φορείς του κλάδου, όταν ένας ταξιδιωτικός οργανισμός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι ή όταν οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά λόγω της πολεμικής κρίσης, οι ταξιδιώτες δικαιούνται είτε εναλλακτική λύση, είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων.