Ισπανία: Τρένο συγκρούστηκε με γερανοφόρο στη Μούρθια – Έξι τραυματίες

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Ισπανία, όταν συρμός προαστιακού συγκρούστηκε με γερανοφόρο όχημα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό τουλάχιστον έξι ατόμων. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό στο ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των αρχών. Το συμβάν καταγράφηκε στο Αλούμπρες, στην ευρύτερη περιοχή της Καρθαγένη. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112), στο τρένο επέβαιναν 16 επιβάτες τη στιγμή της σύγκρουσης, εκ των οποίων έξι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ δύο άτομα χρειάστηκαν ιατρική υποστήριξη για κρίσεις άγχους. Ο πρόεδρος της περιφέρειας Μούρθια, Φερνάντο Λόπεθ Μίρας, δήλωσε ότι «η κατάσταση ήταν δραματική αλλά όχι σοβαρή», εξηγώντας πως ένα φορτηγάκι με ανυψωτικό βραχίονα πραγματοποιούσε εργασίες σε κοντινή κατοικία. «Το αρχικό σοκ ήταν μεγάλο, ιδίως με δεδομένα τα πρόσφατα γεγονότα», πρόσθεσε. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, διευκρίνισε ότι το γερανοφόρο, το οποίο εκτελούσε εργασίες συντήρησης δημόσιου φωτισμού, εισέβαλε με τον βραχίονα στον χώρο του σιδηροδρομικού δικτύου, χτυπώντας τα παράθυρα του διερχόμενου τρένου. Οι έλεγχοι αλκοόλ τόσο στον μηχανοδηγό όσο και στον χειριστή του γερανού ήταν αρνητικοί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κεντρικής κυβέρνησης στη Μούρθια. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξε εκτροχιασμός, κανένα βαγόνι δεν ανατράπηκε και κανείς επιβάτης δεν παγιδεύτηκε. Ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής, Adif, ανακοίνωσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη γραμμή λόγω «εισβολής γερανοφόρου οχήματος στην υποδομή», διευκρινίζοντας ότι το όχημα δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στη συνέχεια, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ζημιές στις ράγες και ο συρμός μετακινήθηκε στον σταθμό Αλούμπρες. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία, με τουλάχιστον 43 νεκρούς, και το δυστύχημα στην Καταλονία, όπου έχασε τη ζωή του ο μηχανοδηγός, εντείνοντας τον προβληματισμό για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων στη χώρα.