Ισραήλ: Σοκάρουν οι εικόνες με 68 Παλαιστίνιους στοιβαγμένους μέσα σε απορριμματοφόρο

Έντονο προβληματισμό προκαλεί υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών που αποκαλύφθηκε στο Ισραήλ, όταν δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες μέσα σε απορριμματοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού μέσου Ynet, οι αρχές εντόπισαν συνολικά 68 Παλαιστίνιους στοιβαγμένους στο εσωτερικό του οχήματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο πέρασμα Σομρόν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, περίπου 30 ετών και με καταγωγή από την περιοχή Καφρ Κασίμ, συνελήφθη επί τόπου. Όπως έγινε γνωστό, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την οδήγηση τέτοιου τύπου οχήματος, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του.
Οι 68 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε αστυνομική υπηρεσία για καταγραφή και ανάκριση, ενώ οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης.
CRAZY FOOTAGE! Israeli security forces find SIXTY Palestinians hiding INSIDE GARBAGE TRUCK attempting to infiltrate into Israel.
Driver detained for questioning; suspects taken into custody by police and IDF
— Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2026