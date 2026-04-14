Αναζήτηση
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Σοκάρουν οι εικόνες με 68 Παλαιστίνιους στοιβαγμένους μέσα σε απορριμματοφόρο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έντονο προβληματισμό προκαλεί υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών που αποκαλύφθηκε στο Ισραήλ, όταν δεκάδες άτομα εντοπίστηκαν υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες μέσα σε απορριμματοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού μέσου Ynet, οι αρχές εντόπισαν συνολικά 68 Παλαιστίνιους στοιβαγμένους στο εσωτερικό του οχήματος κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο πέρασμα Σομρόν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, περίπου 30 ετών και με καταγωγή από την περιοχή Καφρ Κασίμ, συνελήφθη επί τόπου. Όπως έγινε γνωστό, δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την οδήγηση τέτοιου τύπου οχήματος, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του.

Οι 68 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε αστυνομική υπηρεσία για καταγραφή και ανάκριση, ενώ οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
ΠΚ team
ΠΚ team
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST