Ιστορική δικαίωση για τα Ανώγεια: Ιδρύεται η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών – Τι ανακοίνωσε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Ως μια σημαντική θεσμική εξέλιξη για την ενίσχυση της περιφέρειας και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών χαρακτηρίζεται η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών, η οποία πλέον επισημοποιήθηκε μέσω ΦΕΚ. Την πρωτοβουλία χαιρέτισε ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, κάνοντας λόγο για ένα «ουσιαστικό και ιστορικό βήμα» για τη χώρα.
Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη φορά που δημιουργείται ένας κεντρικός μηχανισμός με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αναζωογόνηση και τη δημογραφική ενίσχυση των ορεινών περιοχών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση των διαχρονικών αιτημάτων της αυτοδιοίκησης, αλλά και αφετηρία για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες.
Ο κ. Κεφαλογιάννης, με την ιδιότητά του και ως πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ, τόνισε τη σημασία της θεσμοθέτησης, επισημαίνοντας ότι δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για συγκροτημένη στρατηγική με επίκεντρο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών.
Η νέα Γραμματεία θα λειτουργεί μέσω του Γραφείου Ορεινών Περιοχών, το οποίο οργανώνεται σε τρεις βασικές ενότητες: το Τμήμα Συντονισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού, το Τμήμα Δικτύωσης και Συνεργασιών και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, με στόχο την αντιμετώπιση της ερήμωσης και τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης προοπτικής για τις ορεινές κοινότητες.