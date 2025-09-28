Ιστορική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου στον Άγιο Δημήτριο – Ξεκίνησαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα τα «Δημήτρια 2025»

Σε κλίμα συγκίνησης η υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγένιου από το Δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη και εκπροσώπους κρητικών σωματείων και συλλόγων

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου κ. Στέλιος Μαμαλάκης σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 παρέστη στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην οποία προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, υποδέχθηκε με κάθε επισημότητα το Ιερό Λείψανο του νεοφανούς Αγιορείτου Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, αρχίζοντας τις πολυήμερες εορταστικές ενοριακές εκδηλώσεις με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2025», προς τιμήν του πολιούχου της Ενορίας και προστάτου – ονοματοδότου του Δήμου, Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Το Ιερό Λείψανο εκόμισε ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Ιερομόναχος π. Εφραίμ και το υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, τον οποίον πλαισίωναν οι Ιερείς του Ιερού Ναού, κληρικοί εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Πέτρος Βασίλειος Σπανάκης, οι Βουλευτές Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης και Νίκος Βρεττός, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τάσος Γαϊτάνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Κονδύλης, οι Αντιδήμαρχοι Γεώργιος Κάππος, Αγγελική Σαραβελάκη, Γίωργος Ταμπακόπουλος, Ευάγγελος Μαλαθούνης, Βασιλική Βαζαίου, Μιχάλης Καραϊσκάκης, Ιωάννης Μάριος Μπάντος, Αθανάσιος Μπαμπάνας, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χριστίνα Μαργαρίτη, Κωνσταντίνος Κυριακάκης και Παναγιώτης Κοκκώνης, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων, Εμμανουήλ Πατεράκης.

Tην Παγκρήτια Ένωση εκπροσώπησε ο γραμματέας της και δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης και η Κοσμήτορας και αντιδήμαρχος Αγγελική Σαραβελάκη. Παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μυλοποταμιτών Εμμανουήλ Κυρίμης και εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων και Κρητικών Σωματείων, κ.α..

Η τελετή υποδοχής έλαβε χώρα στα πρόπυλα του Ιερού Ναού, το πρωί της Κυριακής και στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της πανηγυρικής θείας Λειτουργίας.

Πριν την απόλυση της θείας Λειτουργίας ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Μαμαλάκης προσφώνησε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης λέγοντας

΄΄Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος διότι για εμένα αποτελεί ύψιστη τιμή ως Κρητικός στην καταγωγή και Δήμαρχος της πόλης να υποδέχομαι την σεπτή κορυφή της εκκλησίας της Κρήτης, εκκλησίας που θεμελίωσε ο Απόστολος Τίτος Με την παρουσία σας σήμερα θεμελιώνεται μία ιδιαίτερη σχέση της πόλης μας με την Κρήτη.

Στο πρόσωπό σας όλοι οι Κρητικοί βλέπουν τον συνετό και πράο επίσκοπο που καθημερινά εργάζεται ακούραστα για το ποίμνιό του. Η πολυσχιδής προσωπικότητά σας σας καθιστά πηγή αναφοράς για όλους τους Έλληνες, καθώς το έργο που επιτελείτε ,έργο κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στη διάδοση του Λόγου του ΘΈΟΥ και της εντολής ΤΟΥ ‘Αγαπάτε αλλήλους’.

Στο τέλος της προσφώνησης του ο Δήμαρχος προσέφερε στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης αναμνηστικό δώρο, αρχιερατικό επιγονάτιο με την εικόνα του Αγίου Δημητρίου που κρατά στα χέρια του την τοπική εκκλησία αναφέροντας ότι «Το επιγονάτιο αυτό συμβολίζει την αγάπη προς το πρόσωπό σας και θα σας θυμίζει ότι η πόλη του Αγίου Δημητρίου θα είναι πάντοτε και δικό σας σπίτι».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, συγκινημένος από την υποδοχή και την προσφορά της ενορίας, ευχαρίστησε θερμά τους Ιερείς, το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για την αγάπη και την πρωτοβουλία να προσκληθεί στον Άγιο Δημήτριο. Τόνισε πως κάθε έργο γίνεται όχι προς πρ

οσωπική προβολή, αλλά για τη δόξα του Θεού. «Εμείς απλώς δανείζουμε τις υπάρξεις μας για να τρέχει το Ευαγγέλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Δήμαρχο Στέλιο Μαμαλάκη και τους Κρήτες που παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία. Αναφερόμενος στην ιστορία της Κρήτης και τους αγώνες των προγόνων μας για την ένωση με την Ελλάδα τόνισε ότι «Το σύνθημά τους δεν ήταν απλώς ελευθερία ή θάνατος, αλλά ένωση ή θάνατος». Ευχήθηκε σε όλους να συνεχίσουν ενωμένοι, με πίστη, ταπείνωση και προσφορά, για το καλό του λαού και την ενότητα του Έθνους.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαίος Χάλαρης, στην αναφορά του τόνισε ότι για πρώτη φορά επισκέπτεται Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης την Ενορία του Αγίου Δημητρίου γεγονός που προσδίδει «ιστορικό χαρακτήρα στη Θεία Λειτουργία και στους εορτασμούς των Δημητρίων 2025». Επίσης αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία Δήμου και Εκκλησίας, με κοινό όραμα την πνευματική και κοινωνική πρόοδο των δημοτών-ενοριτών.

Τιμητική εκδήλωση στον περιβάλλοντα χώρο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου

Αμέσως μετά το πέρας της Αρχιερατικής θείας λειτουργίας ακολούθησε μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς κρητικούς χορούς από το παραδοσιακό νεανικό τμήμα του Ιερού Ναού και από τα χορευτικά συγκροτήματα του Συλλόγου Κρητών Αγίου Δημητρίου, στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού.