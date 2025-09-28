Πολιτικά Κρήτης

Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης στον 9ο Festos Run

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στη Μεσαρά ο 9ος αγώνας δρόμου “Festos Run”, μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στον αγώνα, ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, προχώρησε στην ακόλουθη ανάρτηση:

«Festos Run 2025

Η Μεσαρά σήμερα γέμισε παλμό και χαμόγελα με τον 9ο Festos Run.
Μια διοργάνωση που ενώνει τον αθλητισμό με την ιστορία, τον πολιτισμό και την ομορφιά του τόπου μας. Με τερματισμό το πανέμορφο Καλαμάκι, ζήσαμε όλοι μαζί τη χαρά της συμμετοχής και την ουσία του αθλητισμού: να προσπαθούμε, να μοιραζόμαστε και να δημιουργούμε κοινές αναμνήσεις.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους όσοι έκαναν το σημερινό Festos Run πραγματικότητα: στον Δήμο Φαιστού, στον Πολιτιστικό & Σύλλογο Επαγγελματιών Καλαμακίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμηλαρίου και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη.
Θερμά συγχαρητήρια επίσης στους εθελοντές που στάθηκαν σε κάθε βήμα με χαμόγελο και στήριξη, στους αθλητές που έτρεξαν με ψυχή και στον κόσμο που ήρθε να συμμετάσχει ή να εμψυχώσει. Χωρίς όλους εσάς, αυτή η μεγάλη γιορτή δεν θα ήταν εφικτή.

Το Festos Run έχει γίνει θεσμός για την περιοχή μας και κάθε χρόνο μεγαλώνει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 10ο «Δρόμο της Φαιστού», με την ίδια αγάπη και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή.

🔜 Η σκυτάλη δίνεται τώρα στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στο Αρκαλοχώρι.

Ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός που συνδυάζει την ευγενή άμιλλα με τη φιλοξενία και την παράδοση της Κρήτης. Ραντεβού όλοι εκεί για να γιορτάσουμε μαζί αυτήν τη σημαντική επέτειο.

👉 Περισσότερα στο: cretehalfmarathon.com»

Προηγούμενο άρθρο
Τελετή Λήξης Cliff Diving Agios Nikolaos 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
