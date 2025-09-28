Τελετή Λήξης Cliff Diving Agios Nikolaos 2025

CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2025
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 27-28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΟΤΗΣ
OLYMPIA CULTURE
1η ΗΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
16:30-17:00 1 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17:30-18:00 1 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
17:30-18:00 2 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00-18:30 2 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ- CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2025
ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
18:45-19:00 ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ- Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου
19:00-20:00 Η ΌΠΕΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΛΥΡΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:
Ειρήνη Καράγιαννη
Δέσποινα Δρανδάκη
Χρήστος Δεληζώνας
Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ειρήνη Καράγιαννη
2η ΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
10:00-11:00 ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ
11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
16:30-17:00 3 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17:30-18:00 3 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
17:30-18:00 4 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00-18:30 4 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
18:30 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ- CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2025
19:00- ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ «VAMOS»
19:00-19:30 ΣΩΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
20:30-22:30 CEREMONY PARTY « ΠΑΣΧΑΛΗΣ» Special Gueast: Στέλιος Μακ