Πολιτικά Κρήτης

Τελετή Λήξης Cliff Diving Agios Nikolaos 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 27-28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΟΤΗΣ
OLYMPIA CULTURE

1η ΗΜΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
16:30-17:00 1 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17:30-18:00 1 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
17:30-18:00 2 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00-18:30 2 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ- CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2025

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

18:45-19:00 ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ- Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου
19:00-20:00 Η ΌΠΕΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΛΥΡΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:
Ειρήνη Καράγιαννη
Δέσποινα Δρανδάκη
Χρήστος Δεληζώνας
Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ειρήνη Καράγιαννη
2η ΗΜΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

10:00-11:00 ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ
11:00-13:00 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
14:30-16:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

16:30-17:00 3 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
17:30-18:00 3 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
17:30-18:00 4 ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00-18:30 4 ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

18:30 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ- CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2025

19:00- ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ «VAMOS»
19:00-19:30 ΣΩΟΥ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
20:30-22:30 CEREMONY PARTY « ΠΑΣΧΑΛΗΣ» Special Gueast: Στέλιος Μακ

Τη μνήμη του Χρήστου Λεβάντα τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Κοινότητα Φόδελε
Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης στον 9ο Festos Run
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης στον 9ο Festos Run

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στη Μεσαρά ο...

Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη νέα σεζόν το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες που είναι λάτρεις των...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή ,όπλα και ζωοκλοπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη ημεδαπού για κλοπή, περί όπλων και Α.Δ. περί...

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας...

