Πολιτικά Κρήτης

Τη μνήμη του Χρήστου Λεβάντα τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Κοινότητα Φόδελε

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τον δημοσιογράφο και συγγραφέα με καταγωγή από το Φόδελε, Χρήστο Λεβάντα, τίμησαν ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική

Κοινότητα Φόδελε, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φόδελε, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση μνήμης και αναγνώρισης.

Στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, οι ομιλητές Στέφανος Μίλεσης, συγγραφέας και Πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, και Δημήτρης Κρασονικολάκης, ερευνητής πειραϊκής ιστορίας και λογοτεχνίας, «ταξίδεψαν» το κοινό στην εποχή που έζησε και δημιούργησε ο Χρήστος Λεβάντας, παρουσιάζοντας σημαντικά στοιχεία από τη ζωή και το έργο του.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η προσφορά έργων του Χρήστου Λεβάντα από τον Δημήτρη Κρασονικολάκη, καθώς και ενός χειρόγραφου του συγγραφέα Γιώργου Μετσόλη, που αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Λεβάντα, από τον Στέφανο Μίλεση.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ευχαρίστησε θερμά τους δύο ομιλητές για την προσφορά τους στο Δήμο και στο Φόδελε, καθώς και τη δημοσιογράφο Νέλυ Κατσαμά για τη συνδρομή και τον άρτιο συντονισμό της εκδήλωσης. Όπως τόνισε, η τιμή προς τον
Χρήστο Λεβάντα αποτελεί ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πνευματική του παρακαταθήκη και την προσφορά του στον τόπο.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ο Χρήστος Λεβάντας άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη στο Φόδελε ένα σημαντικό κληροδότημα, με σκοπό τη δημιουργία μιας στέγης πολιτισμού στον τόπο καταγωγής του. Παράλληλα, κληροδότησε και μέρος της προσωπικής του βιβλιοθήκης, που αποτελεί πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για το Φόδελε και συνολικά για τον Δήμο Μαλεβιζίου.

placeholder text
placeholder text

Ηράκλειο:Στη Λότζια οι σύνεδροι του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις εξελίξεις στο Μάρκετινγκ του Τουρισμού ATMC 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
