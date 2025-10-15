ΙΤΕ : Εορτασμός Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος 2025

Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος 2025

Εκδήλωση Ινστιτούτου Αστροφυσικής – ΙΤΕ

«Ζώντας στο Διάστημα»

Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού ΙΤΕ

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

18:00-21:00

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με την Αστρονομική Ομάδα Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης και την ομάδα επικοινωνίας της επιστήμης Περίαστρον, διοργανώνει εκδήλωση στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00-21:00, με ελεύθερη είσοδο.

Oι δράσεις της εκδήλωσης απευθύνονται σε άτομα από 6 ετών και άνω. Επίσης, θα δοθούν μέσω κλήρωσης βιβλία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος είναι ένας διεθνής εορτασμός της επιστήμης, της τεχνολογίας και της συμβολής τους στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε το 1999 ότι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος θα εορτάζεται κάθε χρόνο από τις 4 έως τις 10/10 τιμώντας δυο γεγονότα:

α) 4 Οκτωβρίου 1957: Εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης, του Sputnik 1, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εξερεύνηση του διαστήματος

β) 10 Οκτωβρίου 1967: Υπογραφή της Συνθήκης για τις Αρχές που διέπουν τις Δραστηριότητες των Κρατών στην Εξερεύνηση και τις Ειρηνικές Χρήσεις του Απώτερου Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων της Σελήνης και των άλλων Ουράνιων Σωμάτων.

Οι εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Εβδομάδας Διαστήματος πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο σε σχολεία, πανεπιστήμια, επιστημονικά κέντρα, πλανητάρια, μουσεία, εταιρείες κλπ. Το 2024 έλαβαν χώρα πάνω από 15000 δράσεις παγκοσμίως, σε 90 χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτόν τον εορτασμό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα https://www.worldspaceweek.org/, και για την αντίστοιχη εκδήλωση του Ινστιτούτου Αστροφυσικής δείτε εδώ.

Hashtags: #WSW2025 #WorldSpaceWeek

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο διάχυσης Αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής Παναγιώτη Ευαγγελόπουλο στο τηλέφωνο 2810394237 και στο pevangelop@ia.forth.gr.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

18:00-20:00

• Διαστημικό bingo από την Αστρονομική Ομάδα Φοιτητών Παν/μίου Κρήτης (Προαύλιος χώρος)

• “Η μέρα που ζωγράφισα τον ουρανό”, Ζωγραφική για παιδιά 6-9 ετών (Ισόγειο)

18:00-18:45 και 19:00-19:45

Workshop από την ομάδα Περίαστρον: «H Μεγάλη των Αστροναυτών Σχολή» (αίθουσα ομιλιών 1ου ορόφου)

20:15-21:00 Ομιλία: “Η ζωή μας στο Διάστημα & Το αποτύπωμά της στη Γη”, Αδριανός Γολέμης, MD Ιατρός Διαστημικών Αποστολών ESA

(αίθουσα ομιλιών 1ου ορόφου)

Στην αίθουσα ομιλιών του 1ου ορόφου, οι θέσεις καθήμενων είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.