Συνάντηση Διοικήσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ΟΕΕ/ΤΑΚ

Τοπική επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στη συνάντηση

των Διοικήσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ΟΕΕ/ΤΑΚ

Θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας και τοπικής οικονομίας τέθηκαν στη διάρκεια συνάντησης των διοικήσεων του ΟΕΕ/ΤΑΚ και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας των δύο φορέων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με αφορμή των ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υπό τον κ. Σταύρο Σφακιανάκη και η εποικοδομητική συζήτηση, που ακολούθησε, επιβεβαίωσε την προσήλωση στον κοινό στόχο της συμβολής στην τοπική ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης ανέπτυξε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων και ζήτησε τη στενότερη συνεργασία του ΟΕΕ/ΤΑΚ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, εκ μέρους του ΟΕΕ/ΤΑΚ ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Μαυροματάκης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Αγγελιδάκης και τα μέλη της Διοίκησης κ. Γιώργος Πήλιουρας και κ. Γιώργος Σαρρής. Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου συμμετείχε η Β’ Αντιπρόεδρος κα Αμαλία Νινιράκη και ο Οικονομικός Επόπτης των Τεχνικών Σχολών κ. Γιάννης Καψαλάκης.