Ηράκλειο:Η Άρβη μπαίνει στην εποχή της Πράσινης Ενέργειας

Ενημερωτική εκδήλωση για την πορεία του πρωτοποριακού συστήματος τηλε-γεωθερμίας, το οποίο θα καλύψει ενεργειακές ανάγκες στην περιοχή της Άρβης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, με την κοινότητα να αγκαλιάζει την καινοτομία της πράσινης ενέργειας.

Στελέχη της «Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα» και της εταιρείας SYCHEM παρουσίασαν στους κατοίκους τα οφέλη και την πρόοδο του έργου, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Crete Valley», με την Περιφέρεια Κρήτης να συμμετέχει ενεργά ως εταίρος.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, οι κάτοικοι των πρώτων 20 νοικοκυριών που πρόκειται να συνδεθούν στο δίκτυο της κοινοτικής γεωθερμίας, ενημερώθηκαν για τις τεχνικές λεπτομέρειες της εγκατάστασης και τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσουν, βλέποντας στην πράξη το όραμα για καθαρή και φθηνή ενέργεια να γίνεται πραγματικότητα.

Όπως εξήγησε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Γιώργος Αλεξάκης, το έργο στην Άρβη αποτελεί ένα από τα τέσσερα «Κοινοτικά Ενεργειακά Εργαστήρια» που αναπτύσσονται στην Κρήτη στο πλαίσιο του «Crete Valley», συνδυάζοντας την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας με την παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι ομιλητές τόνισαν τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Ο Αριστοτέλης Τσεκούρας, Σύμβουλος Μηχανικός Ενεργειακών Έργων και Υπεύθυνος Εκτέλεσης Έργων του Crete Valley για τη Μινώα Ενεργειακή Κοινότητα, ο Γιώργος Βισκαδούρος,

Ερευνητής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από την eSynergy και Υπεύθυνος των Φωτοβολταϊκών Έργων, και ο Γιώργος Κοτσιόβελος, Μηχανολόγος Μηχανικός και Διευθυντής του Τμήματος Ενέργειας της SYCHEM, υπεύθυνος για την Κοινοτική Ενεργειακή Δομή της Άρβης, σημείωσαν από κοινού: «Η νέα ενεργειακή πρακτική που εφαρμόζεται στην Άρβη θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.

Αποτελεί μια καλή πρακτική πρωτοποριακού συνδυασμού και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με το όφελος να επιστρέφει αμιγώς στις τοπικές κοινωνίες».

Το «CRETE VALLEY» (ή «Crete Renewable Energy Valley») είναι ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon Europe». Στο έργο συμμετέχουν 41 εταίροι από όλη την Ευρώπη, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης.