Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2025 – 26 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

Το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περιόδου 2025-26 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Συναυλιών. Το νέο πρόγραμμα παρουσίασε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΠΣΚΗ, Αρχιμουσικός Μύρων Μιχαηλίδης, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Προέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Κωνσταντίνου Βαρβεράκη.

Το νέο πρόγραμμα της Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025- 2026 περιλαμβάνει όπερα, χορό, θέατρο, εορταστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, έντεχνη, παραδοσιακή και Jazz μουσική, φεστιβάλ καθώς και συμφωνική μουσική και μουσική δωματίου, σύγχρονη και χορωδιακή μουσική αλλά και ανερχόμενους νέους σολίστ και τέλος, βραδιές αφιερωμένες σε πρόσωπα και ιδέες.

Στο φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εγκαινιάζονται πέντε νέες συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς (Εθνική Όπερα της Σλοβενίας, Όπερα του Λέτσε στην Ιταλία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) και διευρύνεται η σχέση του ΠΣΚΗ με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.

Στη σημερινή παρουσίαση χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη ενώ το παρόν έδωσαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, οι αντιπρόεδροι της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. Μάρα Παναγιωτάκη και Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, οι επικεφαλής των Διευθύνσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, ο πρώην πρόεδρος Μηνάς Καπετανάκης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φίλων Πολιτιστικού Συνεδριακού

Κέντρου Ηρακλείου και ο γνωστός Ηρακλειώτης επιχειρηματίας Γιάννης Λεμπιδάκης.

Παρουσίαση του προγράμματος

της νέας Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025 – 2026

από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΠΣΚΗ Μύρων Μιχαηλίδη

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη νέα καλλιτεχνική περίοδο 2025 – 2026 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου!

Μετά την ολοκλήρωση μίας άκρως επιτυχούς χρονιάς διαπιστώνουμε όχι μόνο μία εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού στις εκδηλώσεις μας, με θεατές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και μία πολύ ελπιδοφόρα συμμετοχή των νέων, κάτι που διευρύνει το φιλότεχνο ακροατήριό μας.

Επιπρόσθετα, το υψηλό επίπεδο των παραγωγών που προσφέρονται, καταγράφει το ΠΣΚΗ ως ένας από τους ισχυρότερους πόλους πολιτισμού στη χώρα, με ετήσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πολυσχιδή καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Επίσης, το ΠΣΚΗ αναδεικνύεται σε έναν πολύ δυναμικό χώρο φιλοξενίας διεθνών, πανελληνίων και τοπικών συνεδρίων, με άριστες υποδομές και υψηλού επιπέδου διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

Στο φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εγκαινιάζουμε πέντε νέες συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς (Εθνική Όπερα της Σλοβενίας, Όπερα του Λέτσε στην Ιταλία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) και διευρύνουμε τη σχέση μας με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.

Ως παραδείγματα αναφέρω δύο σπουδαίες όπερες του ρεπερτορίου, (όπως η Μαντάμα Μπατερφλάι και οι Παλιάτσοι), θέατρο (Άσπρα Άλογα του ’Ιψεν), συμφωνική μουσική και ορατόρια (Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, με τη Μαρία Φαραντούρη), σύγχρονο χορό (με τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και Νίκου Κυπουργού), βραδιά με νέους χορογράφους, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδουρο με δημιουργούς από όλη την Κρήτη, θέατρο για παιδιά και μεγάλους (Κάρμεν Ρουγγέρη), βραδιές σύγχρονης μουσικής δημιουργίας (νέοι μουσικοί από όλη την Ελλάδα), παραδοσιακή μουσική (100 χρόνια Κώστας Μουντάκης), έντεχνη μουσική (Γιώργος Χατζηνάσιος και Σταύρος Κουγιουμτζής), Φεστιβάλ Κιθάρας, Φεστιβάλ Πιάνου, Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, θεατρικοί μονόλογοι, μουσική δωματίου, ημερίδες κ.α., με έμφαση πάντα στην αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού (περίπου 700 καλλιτέχνες).

Παράλληλα, συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα που σκοπεύουν να μυήσουν τα παιδιά στον μαγικό χώρο της τέχνης.

Με δεδομένη τη γνώση και την ευαισθησία του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινού, είμαστε αισιόδοξοι ότι το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου θα εξελιχθεί περαιτέρω και θα γίνει σημείο καθημερινής αναφοράς των πολιτών με την ανάπτυξη των υπό αξιοποίηση χώρων του.

Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ κ. Κώστα Βαρβεράκη, στους Αντιπροέδρους κ. Μάρα Παναγιωτάκη και Ζαχαρία Κεφαλογιάννη και σε ολόκληρο το ΔΣ για τη σταθερή τους υποστήριξη και την αγαστή μας συνεργασία.

Η υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης είναι ουσιαστική και ζωτικής σημασίας και θέλουμε να πιστεύουμε πως ο Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, θα είναι πάλι δίπλα μας.

Επίσης, θέλω να προσθέσω πως είμαι πάντα ευγνώμων στην εξαιρετική ομάδα των συνεργατών μου στο ΠΣΚΗ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς μας, που στηρίζουν το καλλιτεχνικό μας όραμα.

Τέλος, θα ήθελα να προσκαλέσω τις επιχειρήσεις του νησιού να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση ενός κοινού οράματος, ώστε το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως υποδειγματικός καλλιτεχνικός θεσμός, με πανελλήνια και διεθνή απήχηση.

Καλή μας νέα καλλιτεχνική χρονιά!