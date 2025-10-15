Συγχαρητήριο Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη αναφορικά με τις διακρίσεις αθλητριών και αθλητών

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στις αθλήτριες και αθλητές από τον Δήμο Χερσονήσου για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και την κατάκτηση μεταλλίων, στο Διεθνές Τουρνουά Tae Kwon Do, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kick Boxing και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tae Kwon Do που διεξήχθησαν στο Ιέσολο της Ιταλίας.

Οι αθλητές απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η αφοσίωση, η πειθαρχία και η σκληρή δουλειά φέρνουν καρπούς, τιμώντας την περιοχή μας με την παρουσία και τις επιτυχίες τους.

Διακρίσεις Αθλητών

Βασιλάκης Ιωάννης

• 1η θέση στις ομαδικές μάχες εφήβων 14–15

Στεφανουδάκη Καλλιόπη

• 2η θέση στο ατομικό μάχες -57 κιλών γυναικών

• 2η θέση στο ομαδικό μάχες γυναικών

• 2η θέση στο ομαδικό θραύσης γυναικών

• 3η θέση στο ατομικό εναέριες τεχνικές

Δανελάκης Γεώργιος

• 3η θέση στο ατομικό μάχες νέων ανδρών -75 κιλά (Tae Kwon Do)

Ψαρρής Δημήτριος

• 3η θέση στο light low kicks -69 κιλά εφήβων (Kick Boxing)

Κλώντζας Νικόλαος

• 2η θέση στις ομαδικές μάχες βετεράνων

Αλεξάνδρα Μυλωνά

• 3η θέση στο ατομικό μάχες βετεράνων -68 κιλά

«Ο Δήμος Χερσονήσου στέκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προάγει τον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την εκπροσώπηση της περιοχής μας σε διεθνές επίπεδο» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Οι επιτυχίες αυτές δεν αποτελούν μόνο προσωπικά επιτεύγματα των αθλητών, αλλά και πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά. Συγχαίρουμε όλες τις αθλήτριες και όλους τους αθλητές που ανέβηκαν στα βάθρα των διοργανώσεων, αλλά και όλες τις αθλήτριες και αθλητές του Δήμου μας που συμμετείχαν στις διοργανώσεις. Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανους!».