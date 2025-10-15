Δήμος Μινώα Πεδιάδας : «Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για το Ραντάρ στην Παπούρα»

Δήλωση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου:

«Την προηγούμενη Πέμπτη 9/10/2025, συμφωνήθηκε με την Κυβέρνηση, συνάντηση στην ΥΠΑ για την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των τεχνικών του συμβούλων, με την Ομάδα Εργασίας του 2022 και τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ, προκειμένου να εξεταστούν οι εναλλακτικές θέσεις που προτείνει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση του ραντάρ, ώστε να επιτευχθεί τόσο η ασφάλεια των πτήσεων, όσο και η προστασία, ανάδειξη και επισκεψιμότητα του σπουδαίου Μνημείου, στο ύψωμα της Παπούρας.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε από την επικεφαλής της αρχαιολογικής ανασκαφής, η ταυτότητα του Μνημείου, χαρακτήρισα την παραπάνω εξέλιξη ως θετική και δεσμεύτηκα ότι μέχρι να εξεταστούν οι εναλλακτικές θέσεις, δεν θα προσφύγουμε στο ΣτΕ.

Σήμερα 15/10/2025 «δημοσιοποιήθηκε» απόφαση του Υπουργού Υποδομών κ. Δήμα για την ταπείνωση του Λόφου Παπούρα και την υλοποίηση των έργων διαμόρφωσης, με ημερομηνία 10/10/2025 μια μέρα δηλαδή μετά την «συνεννόηση!!!».

Ενώ δηλαδή υποτίθεται ότι θα εξέταζαν την πρόταση μας, ταυτόχρονα υπογράφουν απόφαση παρεμβάσεων και ταπείνωσης του Λόφου Παπούρα και εγκατάστασης των συστημάτων αεροναυτιλίας, γεγονός που μας αναγκάζει να προσφύγουμε άμεσα στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης τόσο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού όσο και της απόφασης του Υπουργού Υποδομών.