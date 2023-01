J2US τελικός: Λευτέρης Μητσόπουλος-Λόλα οι μεγάλοι νικητές του φετινού λαμπερού σόου!

J2US: Το… καλύτερο για το τέλος φυλούσε ο Νίκος Κοκλώνης ο οποίος στον μεγάλο τελικό , μας χάρισε ακόμα πιο πολλή χρυσόσκονη και λάμψη, ένεκα Πρωτοχρονιάς!

Ο μεγάλος τελικός του Just the Two of Us τα είχε όλα σε μεγάλες δόσεις! Τραγούδι, χορό, συγκίνηση, γενναιοδωρία, ευχές, χαμόγελα και πολύ κέφι που «μεταδόθηκε» φυσικά και στο τηλεοπτικό κοινό που επέλεξε να κάνει αλλαγή χρονιάς με το φαντασμαγορικό σόου!

Λίγο πριν υποδεχτούμε το νέο έτος, το σωτήριο (ελπίζουμε) 2023, οι συντελεστές του σόου είχαν φροντίσει να προετοιμαστούν κατάλληλα και να δώσουν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό ώστε να μοιάζουν όλα παραμυθένια!

Και πράγματι έτσι ήταν, με τα 13 ζευγάρια να χαρίζουν στο τηλεοπτικό κοινό πολύ όμορφες στιγμές με τραγούδι και πολύ μπρίο on stage.

Οι φιναλίστ, δηλαδή τα τέσσερα ζευγάρια που βρέθηκαν στον τελικό και διεκδίκησαν τη νίκη φυσικά ήταν οι πρωταγωνιστές. Ας δούμε όμως ένα προς ένα τα ζευγάρια και την πορεία τους μέχρι σήμερα μιας και πλέον γνωρίζουμε τους μεγάλους νικητές, που είναι ο Λευτέρης Μητσόπουλος και η Λόλα!

Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα (Αντώνης Παπαηλίας): Η μεγάλη έκπληξη!

Ποιος θα πίστευε ότι ο Λευτέρης Μητσόπουλος όχι μόνο δεν είναι παράφωνος αλλά και έχει καταπληκτική φωνή; Ποιο το περίμενε ότι η Λόλα θα αποδειχτεί η καλύτερη coach για να οδηγήσει τον γνωστό παρουσιαστή και stand up comedian στον τελικό; Κανείς είναι η απάντηση και γι’ αυτό ο Λευτέρης και η Λόλα αποτέλεσαν μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού J2US. Μάλιστα, ο Λευτέρης άκουσε επίσης τα καλύτερα λόγια από τη κριτική επιτροπή και ιδιαίτερα από τη Δέσποινα Βανδή που σε παλιότερο live του είπε μετά από εμφάνισή του πως θεωρεί ότι ανάμεσα στα δύο ζευγάρια που θέλει να δει στον τελικό. Όπερ και εγένετο μιας και το φοβερό δίδυμο κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις…

Και τα υπόλοιπα ζευγάρια όμως που έφτασαν στον τελικό αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, μας χάρισαν μαγικές στιγμές. Ας τα δούμε ένα ένα…

Ιλάειρα Ζήση-Μαυρίκιος Μαυρικίου: Το αουτσάιντερ που έγινε φαβορί

Οι κριτές έμειναν άναυδοι με τις δυνατότητες τόσο της Ιλάειρας όσο και τη μεταδοτικότητα του Μαυρίκιου Μαυρικίου. Μαζί υπήρξαν η μεγάλη έκπληξη του φετινού κύκλου και φυσικά κέρδισαν τα καλύτερα σχόλια από την κριτική επιτροπή. Επική θα μείνει η ατάκα του Σταμάτη Φασουλή ο οποίος εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες τόσο της Ιλάειρας όσο και του Μαυρίκιου τούς είπε ότι οι δυο τους είναι για πολλά παραπάνω. Δείτε παρακάτω φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις τους:

Πάνος Τριανταφύλλου-Φωτεινή Δάρρα: Νικητές από… την αρχή

Ο παραολυμπιονίκης Πάνος Τριανταφύλλου και η Φωτεινή Δάρρα από την πρώτη κιόλας στιγμή της παρουσίας τους στη σκηνή, έδειξαν να κερδίζουν τις καρδιές τόσο της κριτικής επιτροπής όσο και του τηλεοπτικού κοινού. Είναι το ζευγάρι που πήρε τα περισσότερα δεκάρια σε βαθμολογία αφού από το πρώτο live μέχρι και το τελευταίο -πλην ενός που αναγκαστικά έπρεπε να απέχουν λόγω αθλητικών υποχρεώσεων του Πάνου σε κορυφαία διοργάνωση- ήταν οι αγαπημένοι των κριτών αλλά και των τηλεθεατών.

Δεν υπήρξε ούτε μία φορά που να κινδύνεψε η παρουσία τους μέσα στο σόου μιας και οι εμφανίσεις τους, όπως σχολίαζαν συχνά και οι κριτές ήταν πάντα άρτιες και με πολύ συναίσθημα.

Ματίνα Νικολάου – Βασίλης Πορφυράκης: Η αγάπη κινεί τα πάντα

Ζευγάρι στο Just, ζευγάρι και στη ζωή η Ματίνα Νικολάου και ο Βασίλης Πορφυράκης υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπητά δίδυμα του φετινού κύκλου του J2US.

Η τηλεοπτική Βάνια και ο σύντροφός της και γνωστός τραγουδιστής, από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους στη σκηνή του σόου μας εξέπληξαν με τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες και απέδειξαν ότι η χημεία που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, μπορεί και να τους απογειώσει. Ακόμα και οι ίδιοι εξεπλάγησαν ευχάριστα που το κοινό τούς οδήγησε στον τελικό και φυσικά ήθελαν στην μεγάλη βραδιά να βάλουν τα δυνατά τους, όπως και έκαναν.https://www.gossip-tv.gr/