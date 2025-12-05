Κ. Σπυριδάκη: «Κραυγή απόγνωσης από Ιεράπετρα και Σητεία – Ώρα για πραγματική στήριξη στον αγροτικό κόσμο»

Με Αναφορά της στη Βουλή, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, φέρνει ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτημάτων, αγωνίας και τεκμηριωμένων διαπιστώσεων από τους ίδιους τους παραγωγούς του Λασιθίου, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση στην Ιεράπετρα και στη Σητεία δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με ημίμετρα, καθυστερήσεις ή αδιαφορία.

Στο κατατεθειμένο δημοσίευμα, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι τονίζουν ότι «η κατάσταση δεν επιτρέπει πλέον σε κανέναν να μένει αμέτοχος» και καταγγέλλουν ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να «θολώσει τα γεγονότα» σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο δεν πείθει, αλλά «εξοργίζει περισσότερο την κοινωνία» .

Οι ίδιοι βλέπουν τις πληρωμές στο «ναδίρ», ακόμη και με αρνητικά υπόλοιπα, ενώ η λειψυδρία και η κλιματική κρίση επιδεινώνονται χωρίς κανέναν σχεδιασμό από το κράτος. Σε αυτό το περιβάλλον, αποφάσισαν ομόφωνα συμμετοχή στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

Αναδεικνύοντας τα αιτήματα των φορέων, η Βουλευτής σημειώνει ότι δεν αποτελούν απλές διεκδικήσεις, αλλά ζωτικά και απολύτως τεκμηριωμένα ζητήματα που η ίδια έχει αναδείξει επί σειρά μηνών στο Κοινοβούλιο και στα συναρμόδια υπουργεία. Για το Φράγμα Μπραμιανών και τα συνοδά έργα, υπενθυμίζει ότι «η Ιεράπετρα δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Έχουμε προειδοποιήσει πολλάκις μέσω του Κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι χωρίς την επανεκκίνηση του προσαγωγού και την ολοκλήρωση των έργων, η περιοχή θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Το έργο έχει σταματήσει λόγω οφειλής του Δημοσίου προς τον εργολάβο — αυτή είναι μια ευθύνη που κανείς δεν μπορεί να αποποιηθεί. Παρόλες τις δεσμεύσεις των αρμόδιων Υπουργείων πριν δύο μήνες για άμεση επίλυση του θέματος, ακόμα το έργο παραμένει στάσιμο».

Στο ίδιο πνεύμα, συνδέει για άλλη μια φορά το ζήτημα της λειψυδρίας με τις πολιτικές καθυστέρησης: «Μιλάμε για τον πιο παραγωγικό τόπο της Κρήτης. Δεν γίνεται η Πολιτεία να αφήνει την Ιεράπετρα χωρίς νερό και χωρίς έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί.»

Για τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων, η κα Σπυριδάκη επισημαίνει ότι «οι ελαιοκομικές περιοχές του Λασιθίου έχουν αδικηθεί επανειλημμένα. Το έχουμε αναφέρει στη Βουλή, το έχουμε καταθέσει σε ερωτήσεις, το έχουμε θέσει στον Υπουργό: η κατανομή των ενισχύσεων πρέπει να γίνει με πραγματικά παραγωγικά κριτήρια, όχι με οριζόντιες προσεγγίσεις που αδικούν τους πιο αδύναμους».

Όσον αφορά τους μελισσοκόμους του Λασιθίου, η ίδια τονίζει ότι η δραματική μείωση παραγωγής λόγω λειψυδρίας δεν μπορεί να περάσει αβοήθητη: «Οι μελισσοκόμοι είναι ο αθέατος πυλώνας του αγροτικού εισοδήματος. Η φετινή χρονιά ήταν καταστροφική. Η Πολιτεία οφείλει να θεσπίσει ειδικό σχήμα αποζημίωσης, όπως έχουμε ήδη ζητήσει με κοινοβουλευτική παρέμβαση».

Για την ένταξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η Βουλευτής επαναλαμβάνει την πάγια θέση της: «Το Λασίθι έχει τη μεγαλύτερη θερμοκηπιακή παραγωγή στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο να μένουν εκτός συνδεδεμένων ενισχύσεων καλλιέργειες που συντηρούν χιλιάδες οικογένειες. Το αίτημα δεν είναι απλώς δίκαιο — είναι λογικό και απολύτως αναγκαίο για την επιβίωση της τοπικής οικονομίας.»

Στην Αναφορά της, η Βουλευτής παραθέτει και τη φράση που αποτυπώνει όσο τίποτα άλλο το κλίμα της κοινωνίας: «Όταν ολόκληρες αγροτικές κοινωνίες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους και να διαδηλώνουν για τα αυτονόητα, αυτό δεν είναι διεκδίκηση· είναι κραυγή απόγνωσης» .

Και προσθέτει: «Έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης έχει φτάσει στα όριά του. Αν η Κυβέρνηση δεν δράσει τώρα, δεν θα μιλάμε για πρόβλημα· θα μιλάμε για κατάρρευση.»

Η Βουλευτής ζητά άμεση απάντηση και σαφές χρονοδιάγραμμα για όλα τα αιτήματα, υπογραμμίζοντας ότι το Λασίθι «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υποσημείωση στον εθνικό σχεδιασμό, αλλά ως παραγωγική δύναμη που δικαιούται σεβασμό, στήριξη και ουσιαστικές λύσεις».