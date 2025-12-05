Με συγκίνηση και παλμό η Κρητική Βραδιά του Συνδέσμου Λασιθιωτών Ηρακλείου

Δυναμικό ξεκίνημα από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σε κλίμα συγκίνησης, ενότητας και αυθεντικής κρητικής παράδοσης πραγματοποιήθηκε η Κρητική Βραδιά που διοργάνωσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Λασιθιωτών Ηρακλείου. Η εκδήλωση σηματοδότησε μια νέα αρχή για τον ιστορικό Σύνδεσμο, φέρνοντας κοντά τους Λασιθιώτες της πόλης σε μια βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό και τις ρίζες του Οροπεδίου.

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Συνδέσμου, Μανόλια Κοντογιάννη, η οποία στον χαιρετισμό της τόνισε την ανάγκη του τόπου για «ανταμώματα» και στιγμές που ενώνουν τους ανθρώπους, υπενθυμίζοντας τη δύναμη και τη ζεστασιά του Οροπεδίου.

Αναφέρθηκε στη βαριά κληρονομιά του Συνδέσμου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1925 και μετρά έναν αιώνα ιστορίας, υπογραμμίζοντας πως το νέο Δ.Σ. ανέλαβε την ευθύνη και το χρέος να ξαναδώσει ζωή και δυναμική στον σύλλογο. «Αξίζει κάθε προσπάθεια, γιατί όλοι μαζί κρατάμε στα χέρια μας μια παράδοση που δεν πρέπει να χαθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στροφή στην Τέχνη και τη Δημιουργία

Η βραδιά εγκαινίασε έναν κύκλο εκδηλώσεων με επίκεντρο την τέχνη και τη δημιουργία στο Οροπέδιο Λασιθίου, με στόχο την ανάδειξη ντόπιων μουσικών, ζωγράφων και συγγραφέων. Το μουσικό πρόγραμμα της βραδιάς πλαισίωσαν ανιδιοτελώς οι καλλιτέχνες:

Στη λύρα: Μανώλης Πλατάκης (Τζερμιάδω), Νίκος Μπουτσάκης (Πλάτη) και Γιώργος Φουκαράκης (Αβρακόντε).

Στο λαούτο: Μιχάλης Φραγκιαδουλάκης και Γιώργος Αλεφαντινός.

Παρουσίες και Ευχαριστίες

Η Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ ευχαρίστησαν θερμά τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου, χαρακτηρίζοντας την παρουσία τους ως την «πραγματική δύναμη» του συλλόγου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και στήριξαν:

Από την Περιφέρεια Κρήτης, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κα Γεωργία Μηλάκη.

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργος Αθανασάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μάνος Περισυνάκης και Βαγγέλης Σιγανός, καθώς και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Συμεών Μπουτσάκης και Γεώργιος Στρατάκης.

Εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων: Η κ. Γεωργία Πλατή (Π.Σ. Τζερμιάδου), η κα Ελένη Μπουτσάκη (Π.Σ. Αγίου Χαραλάμπου) και η κα Σοφία Στραταντωνάκη (Σύλλογος Γυναικών Οροπεδίου Λασιθίου).

Χαιρετισμό απέστειλαν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης , ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης , καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Συριγωνάκης.

Το νέο Δ.Σ. δεσμεύτηκε να συνεχίσει δυναμικά, ευχόμενο σε όλους υγεία και να σμίγουν πάντα σε χαρές.