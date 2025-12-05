Ρέθυμνο:Οι έφηβοι βλέπουν θέατρο! Το «Εγώ κι Εσύ» κερδίζει όλες τις ηλικίες!

Συνεχίζονται οι επαναληπτικές παραστάσεις του «Εγώ κι Εσύ», ενός έργου και μιας παραγωγής που αγαπήθηκε από το κοινό, με πολλούς να βλέπουν δυο και τρεις φορές την παράσταση. Μεταξύ αυτών των ενηλίκων και οι νέοι! Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία οι έφηβοι να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του Θεάτρου με τον πιο ποιοτικό τρόπο, σε ένα έργο που μιλά κατευθείαν στην ψυχή τους.

Μετά την παράταση που έχει ανακοινωθεί από τον θίασο, οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και την Παραμονή των Χριστουγέννων. Επισημαίνεται ότι οι θέσεις εξαντλούνται γρήγορα και οι θεατές καλούνται να κλείσουν τις θέσεις τους το συντομότερο δυνατό!

Το αριστούργημα της Lauren Gunderson, σε μετάφραση του Χρήστου Νικολόπουλου, μεταμορφώνεται σε μια άρτια παράσταση από τη Μαρία Καντιφέ και ταρακούνα τις ψυχές μας, για να μας θυμίσει την αξία της ανθρώπινης επαφής.

Προσοχή: ΔΕΝ θα δοθεί άλλη παράταση.

Οι θέσεις εξαντλούνται. Παρακαλούμε πολύ το κοινό να κρατήσει ΑΜΕΣΑ τις θέσεις του, ιδίως για την παραμονή των Χριστουγέννων!

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516

Επόμενες παραστάσεις: ΑΥΡΙΟ Παρασκευή 5 και ΜΕΘΑΥΡΙΟ Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

καθώς και: Παρασκευή 12, Σάββατο 13, Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Τρίτη 23 & Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων).

Ώρες έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο – 21.00

Τρίτη 23/12 ώρα 21.00 & Τετάρτη 24/12 ώρα 19.30

Στην Αίθουσα Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη)

Είσοδος: 15€ & 13€ (Φοιτητές, Μαθητές, ΑμεΑ)

Το θεατρικό έργο «Εγώ κι Εσύ» (I and You) κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική και είναι διαθέσιμο προς αγορά μέσω της συνεργασίας του θεάτρου με τις εκδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στις βιβλιοθήκες του Θεατρικού Περίπλου, ενώ οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου απολαμβάνουν ειδική έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία των εκδόσεων ΚΑΠΑ.

Ένα έργο που θα φωλιάσει στις καρδιές μας, θα τις ζεστάνει, θα τις ταρακουνήσει.

Ευχαριστούμε πολύ τον Ασημένιο Χορηγό της παράστασης: Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/el/).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία & Acting Coaching: Μαρία Καντιφέ

Μετάφραση: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Σκορδίλη, Μάριος Μαραγκουδάκης

Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Φωτισμοί: Μαρία Καντιφέ

Προβολές: Άννα Τζανιδάκη

Χειρισμός Ήχου: Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνοθέτριας: Άννα Τζανιδάκη, Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνής: Θωμάς Καντιφές, Αντρέας Διαμαντάκης, Γιάννης Μαθιουδάκης

Φωτογραφία Αφίσας & Προβολών: Γιάννης Μανιατάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Εύη Καννά

Σχεδιασμός Αφίσας: Άννα Τζανιδάκη

Υπόθεση

H 17χρονη Καρολάιν μένει περιορισμένη στο δωμάτιο της λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει εκ γενετής, που δεν της επιτρέπει να πάει σχολείο. Η επαφή της με τον έξω κόσμο γίνεται μέσω των social media. Όλα θα αλλάξουν όταν ο 17χρονος Άντονι θα την επισκεφτεί απρόσμενα για να κάνουν μια εργασία πάνω στην ποίηση του Walt Whitman. Οι δύο έφηβοι που δεν γνωρίζονταν ως τώρα θα ξεκινήσουν ένα αληθινό και μυστηριώδες ταξίδι…

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου – για να αποκτήσετε τη δική σας Κάρτα Φίλου, επικοινωνήστε στο info@theatrikosperiplous.gr. Βρείτε τα προνόμια της Κάρτας εδώ: www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1684

37 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Ένας από τους μακροβιότερους ενεργούς θιάσους της Ελλάδας και ο μακροβιότερος στην Κρήτη!

