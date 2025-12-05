Δήμος Ρεθύμνης:Μάθημα γιόγκα την Κυριακή στο «Σπίτι της Γυμναστικής»

Η γιόγκα θα έχει την τιμητική της για άλλη μια Κυριακή στο πλαίσιο των «Προγραμμάτων Άθλησης και Άσκησης για όλες και για όλους» που έχει καθιερώσει σε εβδομαδιαία βάση -και ως μια δωρεάν παροχή προς τις δημότισσες και τους δημότες- το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης.

Το επόμενο μάθημα γιόγκα θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου του 2025, από τις 11:00 έως τις 12:00 στο «Σπίτι της Γυμναστικής» που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή του Γάλλου, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή Νίκου Παπανικολάου.

Χάρη στα «Προγράμματα Άθλησης και Άσκησης για όλες και για όλους» που καθιέρωσε το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου, οι Ρεθεμνιώτισσες και οι Ρεθεμνιώτες έχουν την ευκαιρία να ασκούνται σε τακτική και σταθερή βάση και να καρπώνονται τα οφέλη αυτών των χρήσιμων και ευχάριστων δραστηριοτήτων.

Η γιόγκα συνιστά μια διαδικασία χαλάρωσης και διαλογισμού στην οποία οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες επιδίδονται σε μια νοητική και ψυχική πρακτική που συμβάλλει στην ενδυνάμωση του σώματος, στην καλλιέργεια της ευλυγισίας, στη βελτίωση της αναπνοής και στην εμπέδωση της χαλάρωσης, της αυτοσυγκέντρωσης και της εσωτερικής γαλήνης.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, το Τμήμα Αθλητισμού και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς ευχαριστούν το κοινό για τη θερμή ανταπόκριση του και απευθύνουν νέα ανοικτή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στο δωρεάν μάθημα γιόγκα της ερχόμενης Κυριακής και να απολαύσουν την εμπειρία και τα πολλαπλά οφέλη της.