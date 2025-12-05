Ηράκλειο:Στήριξη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών στο δίκαιο αγώνα των αγροτών

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το Παράρτημα Ηρακλείου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών χαιρετίζει τον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Οι αγρότες σήμερα παλεύουν για χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αξιοπρεπές εισόδημα και τη δυνατότητα να παραμείνουν στα χωράφια τους.

Ο αγώνας τους είναι και αγώνας όλου του λαού για πρόσβαση σε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα όπου δεν θα εκτινάσσονται στα ύψη οι τιμές από το χωράφι του αγρότη μέχρι να φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα μπλόκα τους που ξεκινούν και εδώ στην Κρήτη το Σάββατο στις 10πμ στον Κόμβο των Πεζών, επειδή δεν ανέχονται τη κοροϊδία της κυβέρνησης που δεν ικανοποιεί κανένα αίτημά τους.

Είναι στους δρόμους καθώς η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, οι κατευθύνσεις της που υλοποιούνται πιστά από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις, η επικίνδυνη, αντιλαϊκή πολιτική είναι η αιτία που οι αγρότες «ασφυκτιούν» από το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, με την έλλειψη προστασίας από τις οποίες φυσικές καταστροφές, αλλά και πρόσφατα με την προσπάθεια να τους φορτώσουν τις συνέπειες των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τους στερείται ουσιαστικά η επιλογή να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, να παραμείνουν στον τόπο τους και στα χωριά τους και από πάνω έχουν το θράσος να πάνε να τους φορτώσουν την σαπίλα της κυβέρνησης.

Η πολιτική που τσακίζει τους αγρότες είναι η ίδια πολιτική που τα αποτελέσματα της τα βιώνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι καθημερινά. Με τον μισθό να μην φτάνει, με την ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα, με την απαράδεκτη κατάσταση στην υγεία και την παιδεία. Μέσω των αντεργατικών νομοσχεδίων του 13ωρου, των απλήρωτων υπερωριών και όλης αυτής της αθλιότητας που είναι φτιαγμένη και ραμμένη με βάσει τα πιο τρελά όνειρα των αφεντικών.

Με συμπόρευση με όλους τους εργαζόμενους, με τους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους μπορούμε από κοινού να πιέσουμε την κυβέρνηση, να απαιτήσουμε ουσιαστικές ανάσες ανακούφισης για να μπορούν οι αγρότες να μείνουν στον τόπο τους, να μην ρημάξει η ύπαιθρος και να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια.

Καταγγέλλουμε τις δυνάμεις καταστολής οι οποίες προσπάθησαν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν τη δημιουργία των μπλόκων τις προηγούμενες μέρες και απαιτούμε να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι αγρότες που συνελήφθησαν και να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις. Η στάση της κυβέρνησης δείχνει ακριβώς αυτό που φοβάται, τον μαζικό και διεκδικητικό αγώνα των εργαζομένων και του λαού.

Νίκη στον αγώνα των αγροτών, ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας! Δίνουμε ραντεβού αλληλεγγύης στο Κόμβο των Πεζών Σάββατο 6/12 10πμ.