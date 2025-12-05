Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική δράση για την προαγωγή της υγείας για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους»

Ενημερωτική δράση με θέμα την Προαγωγή Υγείας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας πραγματοποιήθηκε για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους ΙΙΙ» από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου-Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με το Δημόσιο Ιατρείο του Δήμου και την 4η Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Ηρακλείου.

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων σε θέματα πρόσβασης, πρόληψης και προστασίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τρόπος πρόσβασης και οι παροχές που δικαιούνται οι ωφελούμενοι από τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), όπως το Δημοτικό Ιατρείο και οι ΤΟΜΥ, και δόθηκε έμφαση στον εμβολιασμό με την παρουσίαση των εμβολίων που αφορούν τους ενήλικες.

Το επιστημονικό προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου και της 4ης ΤΟΜΥ παρείχε προσωπικές συμβουλές και απάντησε σε ερωτήματα των συμμετεχόντων, τονίζοντας τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης της υγείας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους ΙΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, με Δικαιούχο Φορέα τον Δήμο Ηρακλείου και Διαχειριστή Φορέα τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Α.Ε. με στόχο την κοινωνική επανένταξη ατόμων που βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου δεσμεύεται να συνεχίσει τη στήριξη των ωφελούμενων του Προγράμματος, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της ανθρώπινης διαβίωσης, με την υγεία να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες.