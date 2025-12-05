ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική δράση για την προαγωγή της υγείας για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενημερωτική δράση με θέμα την Προαγωγή Υγείας και την πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας πραγματοποιήθηκε για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους ΙΙΙ» από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου-Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με το Δημόσιο Ιατρείο του Δήμου και την 4η Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) Ηρακλείου.

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων σε θέματα πρόσβασης, πρόληψης και προστασίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε αναλυτικά ο τρόπος πρόσβασης και οι παροχές που δικαιούνται οι ωφελούμενοι από τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), όπως το Δημοτικό Ιατρείο και οι ΤΟΜΥ, και δόθηκε έμφαση στον εμβολιασμό με την παρουσίαση των εμβολίων που αφορούν τους ενήλικες.

Το επιστημονικό προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου και της 4ης ΤΟΜΥ παρείχε προσωπικές συμβουλές και απάντησε σε ερωτήματα των συμμετεχόντων, τονίζοντας τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης της υγείας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους ΙΙΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, με Δικαιούχο Φορέα τον Δήμο Ηρακλείου και Διαχειριστή Φορέα τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Α.Ε. με στόχο την κοινωνική επανένταξη ατόμων που βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου δεσμεύεται να συνεχίσει τη στήριξη των ωφελούμενων του Προγράμματος, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλους τους βασικούς τομείς της ανθρώπινης διαβίωσης, με την υγεία να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μαθητής συνελήφθη με μεγάλη ποσότητα χασίς στην...

0
H σύλληψη του μαθητή έγινε χθες το πρωί όταν...

Δήμος Ηρακλείου:120 επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να ολοκληρώνουν...

0
Δείτε την πλήρη λίστα με τις 170 υπηρεσίες που...

Μαθητής συνελήφθη με μεγάλη ποσότητα χασίς στην...

0
H σύλληψη του μαθητή έγινε χθες το πρωί όταν...

Δήμος Ηρακλείου:120 επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να ολοκληρώνουν...

0
Δείτε την πλήρη λίστα με τις 170 υπηρεσίες που...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στήριξη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών στο δίκαιο αγώνα των αγροτών
Επόμενο άρθρο
Δυναμική παρουσία του Πανεπιστημίου Κρήτης στην έκθεση InnoDays 2025: 1ο και 3ο βραβείο για φοιτητικές ομάδες στο Hackathon Καινοτομίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST