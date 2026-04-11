Γιατί καίμε τον Ιούδα το Μεγάλο Σάββατο – Η ιστορία πίσω από το έθιμο και ο συμβολισμός του

Το κάψιμο του Ιούδα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα, που αναβιώνει κάθε χρόνο το βράδυ της Ανάστασης. Το έθιμο συνδέεται με την τιμωρία του μαθητή του Ιησού, ο οποίος τον πρόδωσε για «τριάντα αργύρια», αλλά και με την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να αποτινάξει κάθε μορφή προδοσίας από τη ζωή του.

Ο Ιούδας ο Ισκαριώτης έχει ταυτιστεί στη λαϊκή συνείδηση με την έννοια της προδοσίας. Το έθιμο του καψίματός του συνεχίζει να τελείται σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και παρουσιάζει τοπικές διαφοροποιήσεις. Παλαιότερα, η μεταφορά του ομοιώματος γινόταν με γαϊδουράκι, στοιχείο που ανέδεικνυε τον παραδοσιακό χαρακτήρα της τελετής.

Η λαϊκή παράδοση και τα «καταραμένα δέντρα»

Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, ακόμη και τα στοιχεία της φύσης φαίνεται να «εκδικούνται» τον Ιούδα για την προδοσία του. Στη Λευκάδα, για παράδειγμα, αναφέρεται η λεγόμενη «κατάρα της συκιάς», του δέντρου από το οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, κρεμάστηκε ο Ιούδας. Η συκιά θεωρείται ότι «έχει ίσκιο βαρύ κι όποιος κοιμηθεί από κάτω πεθαίνει».

Ανάλογες παραδόσεις απαντώνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στην Κρήτη, η βρωμοξυλιά ή αζόγυρος και στην Αιτωλία η αγριοχαρουπιά αποκαλούνται επίσης «δέντρα του Ιούδα», καθώς θεωρούνται «καταραμένα» και φέρουν συμβολικό φορτίο.

Η προετοιμασία του ομοιώματος

Το έθιμο παρουσιάζει πολλές παραλλαγές ανά την επικράτεια. Η κατασκευή του ομοιώματος ξεκινά συνήθως τρεις ημέρες πριν από την Ανάσταση, με τη συμμετοχή των κατοίκων που φτιάχνουν τον Ιούδα από υφάσματα, άχυρα και ξύλα. Στα μάτια του τοποθετούνται συχνά κροτίδες, εντείνοντας το θεαματικό στοιχείο της τελετής.

Η καύση πραγματοποιείται σε ψηλό σημείο, ώστε να είναι ορατή από μακριά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα φωτιάς και ήχου που συγκεντρώνει πλήθος θεατών κάθε ηλικίας.

Οι ρίζες του εθίμου

Το συγκεκριμένο έθιμο έχει τις ρίζες του στην Κρήτη και χρονολογείται από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Σε πολλά μέρη του νησιού, ο «Φαρμακός», δηλαδή ο Ιούδας, παραδίδεται στην πυρά και καίγεται μέσα σε μεγάλες «φουνάρες», συνοδευόμενος από τα παραδοσιακά «μπαλοταρίσματα».

Σε ορισμένες περιοχές, οι κάτοικοι χρησιμοποιούν βάρκες με αναμμένα καπνογόνα που κινούνται κυκλικά γύρω από το ομοίωμα πριν αυτό πυρποληθεί. Αλλού, η τελετή περιλαμβάνει ακόμη και τη χρήση καραμπίνων, προσδίδοντας ένταση και θεατρικότητα στο τελετουργικό.

Η κάθαρση της Μεγάλης Εβδομάδας

Το κάψιμο του Ιούδα θεωρείται το αποκορύφωμα της πασχαλινής κάθαρσης. Μέσα από τη φωτιά, δεν καίγεται μόνο ο προδότης του Ιησού, αλλά και κάθε μορφή προδοσίας που κουβαλά ο καθένας μέσα του. Έτσι, το έθιμο αποκτά βαθύ συμβολισμό λύτρωσης και αναγέννησης, σηματοδοτώντας το πέρασμα από τη Μεγάλη Εβδομάδα στη χαρά της Ανάστασης.