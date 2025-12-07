ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές στην Κρήτη – Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές έντονες καταιγίδες αναμένονται αύριο στη βόρεια Κρήτη, ενώ οι άνεμοι από το απόγευμα θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Νεφελώδης θα είναι αύριο η μέρα στην Κρήτη, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη βόρεια Κρήτη τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση κυρίως από το απόγευμα και μετά.

Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 5–6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 12 και 18 βαθμών.

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

Νεφώσεις με ασθενείς βροχές αναμένονται στα ανατολικά και νότια, επηρεάζοντας Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και Κρήτη. Στην τελευταία, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι αργά το απόγευμα ή και το βράδυ, ενώ στα υπόλοιπα προαναφερθέντα τμήματα θα σταματήσουν μετά το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα οι πιθανότητες βροχής περιορίζονται στις πρώτες ώρες της ημέρας.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά καλός καιρός.

Η ορατότητα θα μειώνεται κατά τόπους νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, κυρίως σε δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις: 3–4 μποφόρ στα δυτικά, 4–5 στα ανατολικά και έως 6–7 μποφόρ στο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς στα δυτικά, φτάνοντας τους 15 βαθμούς στα βόρεια, 16–17 στις περισσότερες περιοχές και έως 18–19 βαθμούς στα δυτικά και στο νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό παντού. Κατά τόπους αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν βαθμιαία στα ανατολικά και βόρεια.

Περιορισμένη ορατότητα θα σημειωθεί κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3–5 μποφόρ, με έως 6 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ήπια ανοδική της πορεία.

Πέμπτη 11 & Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Αίθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Κρήτη οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες και δεν αποκλείονται μικρής έντασης τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι εκ νέου περιορισμένη κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα 3–5 μποφόρ, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 6–7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά όπου προβλέπεται μικρή πτώση.

