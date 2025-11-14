Καιρός: Ηλιοφάνεια στην Κρήτη το Σάββατο – Χειμωνιάτικο σκηνικό από τα μέσα εβδομάδας

- Tags
- καιρός
Καιρός: Ήπιες θερμοκρασίες και λίγες τοπικές βροχές...
Ήπιο φθινοπωρινό σκηνικό διατηρείται στη χώρα, σύμφωνα με την...
Καιρός: Έρχονται «θερμά» Χριστούγεννα – Προειδοποίηση meteo...
Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την μέση θερμοκρασία Δεκεμβρίου 2025. Θερμότερος...
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια
Οι λογαριασμοί ρεύματος αναμένεται να επιβαρυνθούν τον Δεκέμβριο –...
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: Παράταση της περιοδικής έκθεσης «Εκατόμπολις – Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης»
Ο τίτλος «Εκατόμπολις» αντλεί την έμπνευσή του από τον...
Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες
Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου...
ΕΝΦΙΑ: Σε ποιους φορολογούμενους επιστρέφεται μετά από μία δεκαετία
Τι προβλέπεται σε νέα εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...