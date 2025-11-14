Καιρός: Ηλιοφάνεια στην Κρήτη το Σάββατο – Χειμωνιάτικο σκηνικό από τα μέσα εβδομάδας

Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Κρήτη, πριν από τη σημαντική αλλαγή που αναμένεται από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Ο καιρός στην Κρήτη αύριο, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με τη νότια Κρήτη να φτάνει τοπικά μέχρι και τους 23 βαθμούς. Ο αντικυκλώνας εξασθενεί – Πρώτη σοβαρή ψυχρή εισβολή στη χώρα προς τα τέλη Νοεμβρίου Αισθητή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς ο παρατεταμένος αντικυκλώνας που έχει χαρίσει καλοκαιρία και ηλιοφάνεια στη χώρα αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί. Το πέρασμα αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές κακοκαιρίες. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί ότι το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων – το «Υ» που βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα – λειτουργεί μέχρι σήμερα σαν ατμοσφαιρικό «φράγμα», εμποδίζοντας τα κύματα κακοκαιρίας να κινηθούν προς τη χώρα. Αυτή η διάταξη θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί έως και τη Δευτέρα, διατηρώντας ήπιο καιρό, καθαρή ατμόσφαιρα και τοπικές πρωινές ομίχλες. Παρά τη γενική ηλιοφάνεια, το πρωινό ψύχος θα γίνεται ολοένα εντονότερο, κυρίως στη βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αποκλείεται θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Η αλλαγή ξεκινά από την Τρίτη Από την Τρίτη ο αντικυκλώνας αρχίζει να χάνει τη δυναμική του, αφήνοντας «διάδρομο» για την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη. Διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, σηματοδοτώντας το πρώτο ουσιαστικό χειμωνιάτικο επεισόδιο της σεζόν. Οι πρώτες αυτές διαταραχές θα θυμίσουν αρχικά φθινοπωρινό σκηνικό, ωστόσο σταδιακά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, φέρνοντας πιο έντονες χειμωνιάτικες συνθήκες. Πιθανή πολική ψυχρή μάζα στο τελευταίο δεκαήμερο Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι γύρω στις 24–25 Νοεμβρίου μια πολύ ψυχρή μάζα από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθεί προς τα νότια. Αφού επηρεάσει τη δυτική και βόρεια Ευρώπη, αναμένεται να φτάσει – έστω και εξασθενημένη – και στη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Αν και είναι νωρίς για λεπτομέρειες, δεν αποκλείεται αυτή η εξέλιξη να δώσει στην Ελλάδα την πρώτη ουσιαστική γεύση χειμώνα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί αρκετούς βαθμούς.