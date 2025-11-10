ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και τοπικές καταιγίδες αύριο στην Κρήτη – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με φθινοπωρινή «διάθεση» ξεκινά η εβδομάδα, καθώς νεφώσεις, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας θα επηρεάσουν τμήματα της χώρας έως την Πέμπτη.

Αλλαγές στο σκηνικό του καιρού αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με ήπια φαινόμενα να επηρεάζουν αρχικά την Κρήτη και τις Κυκλάδες και στη συνέχεια μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο, με διαστήματα συννεφιάς, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως τα μέσα της εβδομάδας.

Αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, οι κάτοικοι του νότιου Αιγαίου θα αντικρίσουν νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Στα νότια τμήματα της Κρήτης, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η αστάθεια θα εξασθενήσει σταδιακά, με βελτίωση του καιρού όσο προχωρά η ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς χωρίς σημαντική μεταβολή στην ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 23 βαθμών Κελσίου.

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η εικόνα θα διαφοροποιηθεί. Οι δυτικές περιοχές θα απολαύσουν πιο αίθριο καιρό, ενώ στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα –από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έως τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη– αναμένονται παροδικές νεφώσεις και βροχές έως το μεσημέρι. Σε αρκετές περιοχές η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 16-18°C στα βόρεια και έως 21-22°C στα νότια, κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Η Πέμπτη 13 Νοεμβρίου αναμένεται με πιο ήπιες συνθήκες. Οι νεφώσεις θα είναι λίγες και τοπικά αυξημένες, κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Παράλληλα, η ορατότητα θα παραμείνει περιορισμένη σε αρκετές περιοχές τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 3 με 5 μποφόρ, όμως στο Αιγαίο θα ενισχυθούν βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά και ελαφρά πτώση στα βορειοανατολικά.

Για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η πρόγνωση δείχνει γενικά αίθριο καιρό σχεδόν σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιοανατολικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά σταθερός. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η ορατότητα θα εξακολουθήσει να είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία από βόρειες σε δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, φτάνοντας στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Η εβδομάδα, λοιπόν, θα κυλήσει με εναλλαγές στη νεφοκάλυψη και ήπια πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να αναμένονται ακραία φαινόμενα. Οι συνθήκες παραμένουν φθινοπωρινές, με σταδιακή επικράτηση πιο δροσερού καιρού, χαρακτηριστικού για την εποχή.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης –...

0
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 19, που...

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες...

0
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης –...

0
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 19, που...

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες...

0
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η βιταμίνη που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

ΠΚ team ΠΚ team -
Το σώμα παράγει βιταμίνη D από την έκθεση στο...

Ιατρικό επίτευγμα στην Ελλάδα – Μητέρα απέκτησε παιδί έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

ΠΚ team ΠΚ team -
Μητέρα και νεογνό είναι άριστα στην υγεία τους και...

Όσοι στολίζουν νωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πιο ευτυχισμένοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Και η επιστήμη συμφωνεί. Αν πιστεύετε ότι ο στολισμός του...

Το αγαπημένο τρόφιμο της καρδιάς

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύο μερίδες την εβδομάδα μειώνουν κατά 36% τον καρδιαγγειακό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST