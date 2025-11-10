Καιρός: Βροχές και τοπικές καταιγίδες αύριο στην Κρήτη – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Με φθινοπωρινή «διάθεση» ξεκινά η εβδομάδα, καθώς νεφώσεις, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας θα επηρεάσουν τμήματα της χώρας έως την Πέμπτη. Αλλαγές στο σκηνικό του καιρού αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με ήπια φαινόμενα να επηρεάζουν αρχικά την Κρήτη και τις Κυκλάδες και στη συνέχεια μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο, με διαστήματα συννεφιάς, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως τα μέσα της εβδομάδας. Αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, οι κάτοικοι του νότιου Αιγαίου θα αντικρίσουν νεφώσεις που κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Στα νότια τμήματα της Κρήτης, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Η αστάθεια θα εξασθενήσει σταδιακά, με βελτίωση του καιρού όσο προχωρά η ημέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς χωρίς σημαντική μεταβολή στην ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 23 βαθμών Κελσίου. Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, η εικόνα θα διαφοροποιηθεί. Οι δυτικές περιοχές θα απολαύσουν πιο αίθριο καιρό, ενώ στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα –από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έως τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη– αναμένονται παροδικές νεφώσεις και βροχές έως το μεσημέρι. Σε αρκετές περιοχές η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 16-18°C στα βόρεια και έως 21-22°C στα νότια, κυρίως σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Η Πέμπτη 13 Νοεμβρίου αναμένεται με πιο ήπιες συνθήκες. Οι νεφώσεις θα είναι λίγες και τοπικά αυξημένες, κυρίως στα νότια όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Παράλληλα, η ορατότητα θα παραμείνει περιορισμένη σε αρκετές περιοχές τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν στα 3 με 5 μποφόρ, όμως στο Αιγαίο θα ενισχυθούν βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά και ελαφρά πτώση στα βορειοανατολικά. Για την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, η πρόγνωση δείχνει γενικά αίθριο καιρό σχεδόν σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιοανατολικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα φυσούν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά. Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά σταθερός. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η ορατότητα θα εξακολουθήσει να είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία από βόρειες σε δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, φτάνοντας στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Η εβδομάδα, λοιπόν, θα κυλήσει με εναλλαγές στη νεφοκάλυψη και ήπια πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να αναμένονται ακραία φαινόμενα. Οι συνθήκες παραμένουν φθινοπωρινές, με σταδιακή επικράτηση πιο δροσερού καιρού, χαρακτηριστικού για την εποχή.