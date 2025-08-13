Κάθε καλοκαίρι, η ίδια καταστροφή και η ίδια ανούσια συζήτηση

Η Σοφία Βούλτεψη δείχνει προς τους εθελοντές ως λύση, ενώ οι πυρκαγιές καταστρέφουν ξανά τη χώρα.
Ακόμη ένα καλοκαίρι που η Ελλάδα γίνεται στάχτη: σπίτια, δάση και ζωές παραδίδονται στις φλόγες. Για μια ακόμη χρονιά καίγεται και οι εικόνες καταστροφής είναι οι ίδιες.
Κάθε χρόνο, οι πολίτες ζουν με την ίδια αγωνία, ενώ η κυβέρνηση παραμένει εγκλωβισμένη στις ίδιες ατέρμονες δικαιολογίες. Αυτή τη φορά, η πρώην υπουργός Σοφία Βούλτεψη αποφάσισε να επισημάνει ότι το πρόβλημα για τις πυρκαγιές είναι… η έλλειψη εθελοντών. «Να αυξήσουμε τους εθελοντές», είπε χαρακτηριστικά, «όπου υπάρχουν περιπολίες, είναι πιο εύκολα τα πράγματα»!
Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη εθελοντών, αλλά ότι οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της πυρόσβεσης και της πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να αρνούνται τις ευθύνες τους και να εστιάζουν σε επιφανειακές λύσεις. Εμείς, οι πολίτες, βλέπουμε κάθε χρόνο τις ίδιες σκηνές καταστροφής, και η απάντηση της κυβέρνησης είναι πάντα η ίδια: «Ας βρούμε περισσότερους εθελοντές!» Και όταν τελειώσει η καταιγίδα των πυρκαγιών, όλοι θα ξεχάσουμε – μέχρι την επόμενη χρονιά – και η ίδια συζήτηση θα επαναληφθεί.
Σε λίγους μήνες, το μόνο που θα θυμόμαστε θα είναι οι διαμαρτυρίες των πυροσβεστών έξω από το υπουργείο, οι συγκεντρώσεις και τα συνθήματα. Και πάλι, η ίδια συζήτηση: ποιος φταίει; Όμως, μέχρι τότε, η καταστροφή θα έχει ήδη συμβεί — κι εμείς θα έχουμε ξαναζήσει το ίδιο θλιβερό έργο χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.
Στην πρώτη γραμμή θα βρίσκονται και του χρόνου οι πυροσβέστες, μαζί με τον απλό κόσμο που θα βλέπει τις περιουσίες και τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στις στάχτες. Και όσο η πολιτεία αδυνατεί να δράσει ουσιαστικά, αυτοί θα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη, ενώ εμείς απλώς θα μετράμε τις πληγές μας, περιμένοντας το επόμενο καλοκαίρι.
