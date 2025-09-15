ΕΛΛΑΔΑ

Καραλής: Η ώρα και το κανάλι του τελικού στο Παγκόσμιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Από δύο κανάλια η μετάδοση του αγώνα του.
Σε μια χρονιά, που όπως έχει τονίσει και ο ίδιος, δεν φαντάζονταν ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται να βάλει το… κερασάκι! Κι αυτό δεν είναι άλλο από το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Τη Δευτέρα (15/9) στις 13:49 ώρα Ελλάδας (ΕΡΤ2 και αποκλειστική τηλεοπτική κάλυψη του τελικού του επί κοντώ στο ERT Sports) ο 25χρονος άλτης του επί κοντώ θα μπει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού σταδίου του Τόκιο για να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο στο 20ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 είχε πάρει την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από τότε βέβαια έχουν αλλάξει πολλά… Ο Καραλής είναι ο κορυφαίους Έλληνας άλτης του επί κοντώ και ο τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών παγκοσμίως. Η αυτοπεποίθηση που έχει «χτίσει» έχοντας ξεπεράσει 11 φορές φέτος τα 6 μέτρα είναι δεδομένο ότι του δίνουν «φτερά». Άλλωστε στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Στον τελικό ο άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όμως, για να το κρεμάσει στον λαιμό του… πρέπει να κερδίσει και τον μεγάλο τελικό.

Ο Καραλής τη Δευτέρα θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση...

0
Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο...

Ενοίκια: Οσα αλλάζουν στα μισθωτήρια το 2026

0
Όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες για να μην...
Προηγούμενο άρθρο
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
