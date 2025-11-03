Καρναβάλι της Λίμνης και Απόκριες στον Δήμο Αγίου Νικολάου 2026 Πρόσκληση συμμετοχής στο παλιό δημαρχείο

ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε συλλογικότητες, ομάδες, σχολεία, συλλόγους, φορείς και πολίτες με στόχο τη συνδιοργάνωση και προετοιμασία των φετινών αποκριάτικων εκδηλώσεων του «Καρναβαλιού της Λίμνης» στον Άγιο Νικόλαο και της «Αποκριάς στην Πλατεία» της Νεάπολης.

Μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές διεξαγωγής, το Καρναβάλι θα έχει και φέτος θεματικό χαρακτήρα – πρόταση – που θα διαμορφωθεί στη συνάντησή που θα πραγματοποιηθεί με τους συμμετέχοντες την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στις 14:30 στο παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου (οδός Ρούσσου Καπετανάκη 7 – 2ος όροφος – αίθουσα συνεδριάσεων).

Στόχος μας να συνεχίσουμε τη δημιουργική πορεία των τελευταίων ετών ενισχύοντας τον χαρακτήρα του Καρναβαλιού -ως γιορτή – συμμετοχής, φαντασίας και συνεργασίας που αγκαλιάζει ολόκληρο τον Δήμο μας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά, να προτείνουν και να συνδιαμορφώσουμε από κοινού το φετινό πρόγραμμα καλούνται να συμμετέχουν στη συνάντηση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο :28410 – 89513 (καθημερινά 12:00 μ.μ. – 14:00 μ.μ.).
Με συλλογικό πνεύμα, χαμόγελο και φαντασία, ας προετοιμάσουμε όλοι μαζί το «Καρναβάλι της Λίμνης 2026» και την «Αποκριά στην πλατεία Νεάπολης».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού
Γεωργία Πολυχρονάκη

Βορίζια: Σήμερα η κηδεία του 39χρονου – Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες της αστυνομίας
