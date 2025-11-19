Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι προχωρά με 65% ολοκλήρωση και ετοιμάζεται το 2027 να αντικαταστήσει το «Ν. Καζαντζάκης»

Στον κάμπο του Καστελίου, τα πρωινά είναι διαφορετικά. Οι σκιές των μηχανημάτων πέφτουν σαν μακριά γεωμετρικά σχέδια στο χώμα, οι γερανοί σηκώνουν σκυρόδεμα σαν να χτίζουν μια νέα εποχή, και ο αέρας κουβαλά έναν μόνιμο, υπόκωφο παλμό: αυτόν ενός έργου που προχωρά ασταμάτητα.

Εκεί που κάποτε οι χωματόδρομοι και τα κτηνοτροφικά μονοπάτια όριζαν τον ρυθμό της καθημερινότητας, τώρα υψώνεται ένας αεροσταθμός 93.000 τετραγωνικών μέτρων, μια υποδομή που φιλοδοξεί να γίνει το νέο κέντρο βάρους της Κρήτης.

Ένα αεροδρόμιο που δεν χτίζεται απλώς για να αντικαταστήσει το υπάρχον, αλλά για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το νησί συνδέεται με τον κόσμο.

Όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να είναι μακράν το δεύτερο σε επιβατική κίνηση αεροδρόμιο της χώρας, και ένα από τα πιο σύγχρονα της Μεσογείου.

Το έργο των 625 εκατ. στο Καστέλι που αλλάζει τις ισορροπίες

Ο νέος διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι, με συνολικό προϋπολογισμό 625 εκατομμύρια ευρώ, αναπτύσσεται από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό κολοσσό GMR (21,64%).

Η κατασκευή του έργου —που θα εκτείνει τις εγκαταστάσεις του σε 6.030 στρέμματα— έχει ήδη φτάσει σε εντυπωσιακό βαθμό ωρίμανσης, με τις κύριες εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί κατά 65%. Υπενθυμίζεται ότι ένα χρόνο πριν, ήταν 33%.

Διάδρομος 4E, terminal 93.000 τ.μ., πύργος 44 μέτρων

Ο διάδρομος προσγείωσης–απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων, κατηγορίας ICAO 4E, βρίσκεται στο 96% ολοκλήρωσης, μαζί με τον παράλληλο τροχόδρομο και τα καταστρώματα.

Το terminal των 7 επιπέδων και συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ. έχει ήδη προχωρήσει στο 60%, όπως και ο νέος πύργος ελέγχου των 4.850 τ.μ. και ύψους 44 μέτρων.

Παράλληλα, προχωρούν με ταχείς ρυθμούς οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, η υποδομή καυσίμων με σύστημα υπόγειου hydrant, ο βιολογικός καθαρισμός και όλες οι κρίσιμες κτιριακές υποδομές για την έναρξη λειτουργίας.

Όλα ψηφιακά, όλα «έξυπνα»: Το Καστέλι στην εποχή των smart airports

Στο Καστέλι, πίσω από τους εντυπωσιακούς όγκους σκυροδέματος και τις γυάλινες επιφάνειες του νέου αεροδρομίου, κρύβεται μια υποδομή που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί όχι μόνο ως κόμβος ταξιδιών, αλλά ως παράδειγμα τεχνολογικής υπεροχής.

Τα στελέχη της ΤΕΡΝΑ, που έχουν αναλάβει την κατασκευή, δεν κρύβουν την περηφάνια τους: μιλούν για συστήματα που ενσωματώνουν «την πιο εξελιγμένη τεχνολογία αεροναυτιλίας παγκοσμίως».

Το αεροδρόμιο χτίζεται με προδιαγραφές που σπάνια συναντά κανείς στην Ελλάδα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν είναι απλώς σύγχρονες· είναι σχεδιασμένες για να πετύχουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Silver, κάτι που απαιτεί υλικά υψηλής ποιότητας, έξυπνες κατασκευαστικές λύσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα σε κάθε στάδιο.

Γι’ αυτό και οι στέγες του αεροσταθμού, των βοηθητικών κτιρίων και των στεγάστρων του πάρκινγκ θα καλυφθούν με φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ στο ευρύτερο άκρο της εγκατάστασης προγραμματίζεται η δημιουργία οργανωμένων φωτοβολταϊκών πάρκων. Το αποτέλεσμα; Ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης του αεροδρομίου θα προέρχεται από «καθαρή» ενέργεια — μια σπάνια πολυτέλεια για αεροπορική υποδομή τέτοιου μεγέθους.

Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής του ΔΑΗΚ, Αλέξανδρος Νούτσος, υπογραμμίζει ότι το νέο αεροδρόμιο θα λειτουργεί με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, τόσο στον έλεγχο αποσκευών όσο και στο check-in. Τα νέα συστήματα, όπως εξηγεί, θα επιτρέπουν τον ταυτόχρονο έλεγχο πολύ μεγαλύτερου όγκου επιβατών και αποσκευών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν σήμερα τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ελλάδας, ανεβάζοντας τον πήχη της αποδοτικότητας.

Εντυπωσιακή είναι και η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης αποσκευών, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και εκτείνεται σε μεγάλη επιφάνεια μέσα στον αεροσταθμό. Πρόκειται για υποδομή μιας άλλης εποχής, που δεν θυμίζει τίποτα από τα συμβατικά συστήματα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα — μια τεχνολογική ραχοκοκαλιά που υπόσχεται να μεταμορφώσει την εμπειρία ταξιδιού από το πρώτο έως το τελευταίο βήμα.

Μασούρας: «Το 2027 θα έχουμε δοκιμαστικές πτήσεις»

Ο αντιπρόεδρος της ΤΕΡΝΑ, Βαγγέλης Μασούρας, επιβεβαιώνει ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό:

«Το έργο έχει προχωρήσει. Το 2027 θα έχει δοκιμαστικές πτήσεις», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η συνολική πρόοδος αγγίζει το 65%, ενώ το terminal βρίσκεται στο 60%.

Ο πύργος ελέγχου, όπως επισημαίνει, θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2026 και θα παραδοθεί στην ΥΠΑ.

Μια πόλη μέσα στην πόλη: χώροι στάθμευσης, εμπορική ζώνη και πρόσβαση στον ΒΟΑΚ

Το νέο αεροδρόμιο σχεδιάζεται σαν μια ολόκληρη μικρή πόλη. Προβλέπει χώρους στάθμευσης για 1.378 οχήματα, 206 μοτοσυκλέτες, 168 ταξί και 96 λεωφορεία, καθώς και μια τεράστια εμπορική ζώνη 400 στρεμμάτων.

Η πρόσβαση θα γίνεται από έναν νέο κλειστό αυτοκινητόδρομο 18 χλμ. που θα συνδέει το αεροδρόμιο με τον ΒΟΑΚ στη Χερσόνησο — έργο που βρίσκεται ήδη στο 85% ολοκλήρωσης.

Για το τμήμα 3,8–7,02 χλμ. έχει δοθεί εντολή κατασκευής σήραγγας 3 χλμ., η οποία θα λύσει το πιο δύσκολο γεωμορφολογικό σημείο της περιοχής.

Οι άνθρωποι του έργου — 1.157 εργαζόμενοι και εκατοντάδες μηχανήματα σε πλήρη δράση

Τα εργοτάξια του Καστελίου κινούνται σε ρυθμούς μεγάλης βιομηχανίας: τον τελευταίο μήνα απασχολούνται 1.157 εργαζόμενοι, από μηχανικούς και τοπογράφους μέχρι αρχαιολόγους — 27 αρχαιολόγοι και 73 τεχνίτες αρχαιολογίας εργάζονται καθημερινά για την προστασία και τεκμηρίωση των ευρημάτων.

Στο πεδίο επιχειρούν 578 μηχανολογικά οχήματα, από φορτωτές και εκσκαφείς μέχρι οδοστρωτήρες, γερανούς και 174 οχήματα προσωπικού.

Το μέγεθος της κινητοποίησης αποτυπώνει καθαρά τη βαρύτητα του έργου: ένα mega–project με χαρακτηριστικά ευρωπαϊκού κόμβου αερομεταφορών.

Η νύχτα της μετάβασης: Πώς θα «μετακομίσει» ολόκληρο το αεροδρόμιο σε μία στιγμή

Η πιο κρίσιμη δοκιμασία για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι δεν θα είναι η κατασκευή του, αλλά η στιγμή που θα ανοίξει τα φώτα του για πρώτη φορά. Όπως είχε συμβεί και με το «Ελευθέριος Βενιζέλος» πριν από δύο δεκαετίες, η λειτουργία θα μεταφερθεί από το σημερινό «Ν. Καζαντζάκης» μέσα σε μία και μόνο νύχτα—μια επιχείρηση ακριβείας που θυμίζει περισσότερο στρατιωτικό σχεδιασμό παρά απλή τεχνική διαδικασία.

Το εγχείρημα θεωρείται από τους ειδικούς εξαιρετικά απαιτητικό. Απαιτεί συγχρονισμό δεκάδων διαφορετικών υπηρεσιών, από αεροπορικές εταιρείες και τελωνεία μέχρι συστήματα αποσκευών, επίγειας εξυπηρέτησης και ασφάλειας. Η προετοιμασία δεν μετριέται σε εβδομάδες αλλά σε μήνες· τουλάχιστον είκοσι, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει σιωπηλά στο παρασκήνιο. Φυσικά, η μεγάλη αυτή «μετακόμιση» θα γίνει σε περίοδο χαμηλής κίνησης, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις για το επιβατικό κοινό.

Το ενδιαφέρον είναι πως ανάλογες μεταφορές αεροδρομίων, από πλήρως λειτουργούντα σε νέες εγκαταστάσεις, αποτελούν παγκόσμια σπάνιο φαινόμενο. Δεν ξεπερνούν τις πέντε ή έξι περιπτώσεις συνολικά, γεγονός που κάνει την ελληνική εμπειρία μοναδική: η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις ελάχιστες που έχουν πραγματοποιήσει με επιτυχία μια τέτοια μετάβαση — και τώρα καλείται να το επαναλάβει για δεύτερη φορά.

Αναστασίου: «Φωτοβολταϊκά σε όλες τις στέγες — νέες αγορές, νέες δυνατότητες»

Ο διευθύνων σύμβουλος, Νίκος Αναστασίου, δίνει το στίγμα της νέας εποχής για το αεροδρόμιο, υπογραμμίζοντας ότι η εν λόγω υποδομή θα επιτρέψει πτήσεις από αγορές που δεν μπορούν σήμερα να εξυπηρετηθούν από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», όπως ΗΠΑ και Καναδάς, ανοίγοντας την πόρτα σε νέες τουριστικές ροές υψηλής αξίας.

Από 10 έως 20 εκατομμύρια επιβάτες: ο νέος ρυθμός του νησιού

Οι εκτιμήσεις για την επιβατική κίνηση είναι εξίσου φιλόδοξες. Το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να εξυπηρετεί 9,5–10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως στην αρχική φάση, με δυνατότητα επέκτασης στα 15 εκατομμύρια και με προοπτική να φτάσει ακόμη και τα 20 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για μια αλλαγή κλίμακας με βαρύ οικονομικό αποτύπωμα για την Κρήτη και το ελληνικό τουριστικό προϊόν.

Τι σημαίνει για την Κρήτη — και τι αφήνει πίσω του

Το αεροδρόμιο Καστελίου δεν έρχεται μόνο να αντικαταστήσει τον σημερινό αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης».

Έρχεται να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο η Κρήτη συνδέεται με τον κόσμο, να δώσει ανάσα στις υφιστάμενες υποδομές και να υποστηρίξει ένα νησί που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Με την ολοκλήρωση του έργου το 2027, μια νέα εποχή αρχίζει — μια εποχή όπου η Κρήτη αποκτά αεροπορική υποδομή, αντάξια της διεθνούς της δυναμικής.