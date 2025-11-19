Κρήτη: Δραματικές οι εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο – Το στοίχημα της αμερικανικής αγοράς

Δραματική μείωση παραγωγής και ευκαιρίες διείσδυσης στις ΗΠΑ για το κρητικό ελαιόλαδο – Τι είπαν φορείς αγροτών και δήμαρχοι ελαιοκομικών δήμων στην εκπομπή “Ώρα Αιχμής” της ΚΡΗΤΗ ΤV

Με τη δραματική εκτίμηση να θέλει μείωση ακόμα και πάνω από 50% της παραγωγής ελαιολάδου, η ελαιοκομική περίοδος 2025 βρίσκει την Κρήτη μπροστά σε μια από τις πιο αντιφατικές πραγματικότητες των τελευταίων ετών: μια παραγωγή που άλλοτε υπόσχεται και άλλοτε απογοητεύει, μια ποιότητα που “δοκιμάζεται”, παραγωγούς που δηλώνουν ανοχύρωτοι και μια νέα ΚΑΠ που φέρνει ευκαιρίες αλλά και πρόσθετα βάρη.

Αυτή είναι η εικόνα που προέκυψε στην εκπομπή “Ώρα Αιχμής” της ΚΡΗΤΗ TV, όπου φορείς αγροτών και δήμαρχοι ελαιοκομικών δήμων μίλησαν ανοιχτά για όσα έρχονται.

Στο πάνελ της εκπομπής βρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Μύρων Χιλετζάκης, οι δήμαρχοι Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης και Σητείας Γιώργος Ζερβάκης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, έμπορος Γιώργος Περογιαννάκης. Κοινή συνισταμένη όλων; Ένα φετινό ελαιοκομικό σκηνικό που “φλερτάρει” με την κρίση, αλλά και με την ευκαιρία για μια νέα αρχή.

Η εικόνα του 2025 δεν είναι ενιαία. Σε κάποιες περιοχές, κυρίως στις ανατολικές πλαγιές της Κρήτης, η παραγωγή δείχνει καλύτερη από τις δυτικές ζώνες. Όμως το γενικό πρόσημο παραμένει αρνητικό. Δυστυχώς η μείωση του παραγόμενου ελαιολάδου μπορεί να ξεπεράσει το 50%, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία, σε συνδυασμό με τη δακοπροσβολή, αλλοιώνουν αισθητά και την ποιότητα του “πράσινου χρυσού” της Κρήτης.

Ο Μύρων Χιλετζάκης, πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, μίλησε ξεκάθαρα: «Η Κρήτη θα χάσει μεγάλο μέρος της παραγωγής της», είπε και αυτό, όπως εξήγησε, οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, όπως είναι η ξηρασία, η παρατεταμένη ανομβρία, οι θερμικές διακυμάνσεις και η έντονη πίεση του δάκου.

Αίσθηση και έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η δημόσια πρόταση του προέδρου της ΕΘΕΑΣ, Μύρωνα Χιλετζάκη, στην εκπομπή “Ώρα Αιχμής” για μια στρατηγική εξόρμηση της Κρήτης στις Ηνωμένες Πολιτείες με όχημα το κρητικό ελαιόλαδο. Σε μια στιγμή που η διεθνής αγορά αλλάζει ραγδαία, ο κ. Χιλετζάκης υπογράμμισε πως «τώρα είναι η ώρα για την Ελλάδα και ειδικά για την Κρήτη να διεκδικήσει μερίδιο σε μια από τις ισχυρότερες και πιο ώριμες αγορές παγκοσμίως».

Το σημείο-κλειδί που άναψε τη συζήτηση αφορά την Τυνησία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρέθεσε, η βορειοαφρικανική χώρα φαίνεται να αφήνει στο περιθώριο τις στενές της σχέσεις με την Ιταλία, η οποία παραδοσιακά εισάγει τεράστιους όγκους χύμα τυνησιακού ελαιολάδου και, στη συνέχεια, το επαναπροωθεί στις ΗΠΑ ως ιταλικό branded προϊόν. Η πιθανή αυτή μετατόπιση, τόνισε ο κ. Χιλετζάκης, δημιουργεί «ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί», καθώς ανοίγει χώρο για νέους παίκτες: Και ο μεγαλύτερος παίκτης στην Ελλάδα παραγωγικά, ποιοτικά και ιστορικά είναι η Κρήτη.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ μίλησε ξεκάθαρα για το κατοχυρωμένο πλέον brand «Κρητικό Ελαιόλαδο», με ενιαία ταυτότητα, ξεκάθαρη ποιότητα, σταθερές προδιαγραφές και κοινή στρατηγική προώθησης. «Αν η Κρήτη δεν πάει ενωμένη, θα χάσουμε ξανά τη μεγάλη ευκαιρία. Το νέο brand είναι ένα δυνατό κίνητρο στα χέρια μας», υπογράμμισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όλους τους φορείς του νησιού.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η άμεση επαφή με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, η οποία, όπως τόνισε ο κ. Χιλετζάκης, οφείλει να ενημερωθεί, να συμμετάσχει και να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με μεγάλους εισαγωγείς, οργανισμούς πιστοποίησης και δίκτυα διανομής.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η αγορά των ΗΠΑ δεν κατακτιέται με δελτία Τύπου και θεωρίες. Θέλει σχέδιο, επαφές, επιμονή και διαρκή παρουσία. Η Κρήτη έχει το προϊόν, έχει τη φήμη, έχει την παραγωγική βάση. Τώρα πρέπει να αποκτήσει και την εξωστρέφεια που της λείπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.