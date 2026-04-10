Κατάνυξη και συγκίνηση στην περιφορά του Επιταφίου του ΠΑΓΝΗ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο ανθρώπινος πόνος συνάντησε αυτόν του Θεανθρώπου αλλά και την ελπίδα της Ανάστασης.

Εκεί όπου δοκιμάζονται περισσότερο από οπουδήποτε αλλού οι αντοχές αλλά και η πίστη των ανθρώπων, εκεί που τα πάθη του Χριστού δίνουν δύναμη σε όσους χάνουν τη δική τους, εκεί που οι οικογένειες χωρίζονται ακούσια, εκεί έγινε σήμερα (10/4) μια από τις πιο συγκινητικές περιφορές του Επιταφίου, της κορυφαίας στιγμής της Μεγάλης Παρασκευής.

Μέσα στους διαδρόμους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι ασθενείς που είναι περιπατητικοί και οι συνοδοί τους περίμεναν πώς και πώς να βιώσουν κάτι από τις άγιες αυτές ημέρες της Μεγάλης εβδομάδας.

Το ίδιο φυσικά και οι εργαζόμενοι που περνούν τις μέρες αυτές μακριά από τις οικογένειές τους.

Ο επιτάφιος από τον ιερό ναό του Αγίου Λουκά που βρίσκεται στον περίβολο του νοσοκομείου, μεταφέρθηκε μέσα στο νοσοκομείο. Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τον τάφο του Χριστού και, σύμφωνα με το έθιμο να περάσουν κάτω από αυτόν, παίρνοντας την ευλογία του, αλλά να ακούσουν και να ψάλλουν και οι ίδιοι τα εγκώμια.

Ήταν μια πραγματικά συγκινητική στιγμή, όπου ο ανθρώπινος πόνος συνάντησε αυτόν του Θεανθρώπου αλλά και την ελπίδα της Ανάστασης.

 

ΠΗΓΗ: http://ertnews.gr

