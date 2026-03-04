Κατώτατος μισθός: Ο πόλεμος στο Ιράν ψαλιδίζει την αύξηση… στα 920 ευρώ

Ο κατώτατος μισθός και γιατί απομακρύνεται ο στόχος των 950 ευρώ – Τι φέρνει η «ιστορική» συμφωνία στη βιομηχανία ζαχαρωδών για τις κλαδικές συμβάσεις

Σε σκωτσέζικο ντους εξελίσσεται η εγχώρια μάχη των μισθών μετά τη δραματική αλλαγή των οικονομικών δεδομένων που επιφέρει το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, εξαιτίας της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Αφενός, η αβεβαιότητα και οι αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις της πολέμου στην εγχώρια αγορά αλλάζουν δραματικά την υφιστάμενη εξίσωση γύρω από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού στο τέλος μήνα.

Αφετέρου, έγινε χθες γνωστή η θετική εξέλιξη της υπογραφής της πρώτης κλαδικής σύμβασης εργασίας, με το νέο νομικό καθεστώς το οποίο ενσωμάτωσε την κοινωνική συμφωνία και δίνει τη δυνατότητα στη ΓΣΕΕ, να συνεπικουρεί κατά την υιοθέτηση, αλλά και στην επέκταση ανάλογων συμβάσεων στο σύνολο του κλάδου. Η συγκεκριμένη σύμβαση που αφορά την βιομηχανία ζαχαρωδών, θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει τον προπομπό για όσες κλαδικές συμβάσεις πρόκειται να ακολουθήσουν στη προσπάθεια επαναφοράς του θεσμού.

Κατώτατος μισθός: Οι σκέψεις και η αλλαγή στάσης

Ωστόσο τον ρυθμό για τις επικείμενες αυξήσεις αναμένεται να δώσει η κυβερνητική απόφαση για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος καλείται – πλέον – να ισορροπήσει μεταξύ της ικανοποιητικής αύξησης, αλλά και των αντοχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον ασφυκτικών πιέσεων της οικονομίας.

Οι αυξήσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα θεωρούνται βέβαιες και αναμένεται να επηρεάσουν – άμεσα – τον πληθωρισμό και μια σειρά αγαθών. Σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση – πιθανότατα – θα επιλέξει το «συντηρητικό σενάριο» της αύξησης, η οποία θα κυμαίνεται κοντά στα 40 ευρώ ανεβάζοντας το νέο κατώτατο στα 920 ευρώ.

Δηλαδή, ο στόχος για προσέγγιση του νέου κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ, μετατίθεται οριστικά για το 2027, όπως προβλεπόταν στην αρχική κυβερνητική δέσμευση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι – πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή – υπήρχαν σκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο να διαμορφωθεί ο νέος μισθός στα 950 ευρώ από το φετινό Απρίλιο. Την άποψη αυτή υποστήριζαν όσοι εκτιμούσαν ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν πριν τον Απρίλιο του 2027 και ως εκ τούτου δεν θα ήταν εφικτή η υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης για 950 ευρώ κατώτατο μισθό στο τέλος της τετραετίας.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κρίση και οι αστάθμητες οικονομικές συνέπειες της, βάζουν στην άκρη, τις όποιες σκέψεις για υψηλές παροχές το προσεχές διάστημα.

Η πρώτη σύμβαση

Η πρώτη κλαδική σύμβαση με το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι γεγονός. Αφορά 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζόμενους στη βιομηχανία ζαχαρωδών. Είναι τριετής (2026 – 2028) με αυξήσεις που σωρευτικά θα ξεπεράσουν το 20%. Υπογράφηκε – με τη δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος – από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού Επισιτισμού, συνεπικουρούμενη από τη ΓΣΕΕ και από την Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας συνεπικουρούμενη από τον ΣΕΒ.

Η υπογραφή της σύμβασης από της ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ την καθιστά – αυτομάτως – υποχρεωτικά εκτελεστή από το σύνολο του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η τριετής κλαδική συλλογική σύμβαση προβλέπει σωρευτικά αυξήσεις άνω του 20% έως και τον Δεκέμβριο του 2028, τη διατήρηση των επιδομάτων που προβλέπει η εργατική νομοθεσία καθώς και προσαύξηση 20% για τους εργαζόμενους που απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες στον κλάδο.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ ο κλάδος παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων διαχρονικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, καθώς το 2024 κατέγραψε εξαγωγές αξίας 416 εκ. ευρώ σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11,2%.

Πάντως μετά από αυτή την εξέλιξη εκτιμάται θα ακολουθήσουν και άλλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σε κλάδους που παραμένουν – επί σειρά ετών – χωρίς συμβάσεις. Πρόκειται για οικονομικούς κλάδους όπως είναι ο επισιτισμός, οι βιομηχανίες μετάλλου, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα γραφεία ταξιδίων.