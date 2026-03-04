Αναζήτηση
Καύσιμα: «Συναγερμός» στις αντλίες – Άλμα 50% στις πωλήσεις και τα 2 ευρώ προ των πυλών

Αύξηση έως και 50% στον όγκο των πωλήσεων έχει παρατηρηθεί στα πρατήρια καυσίμων, από το Σάββατο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος Πρατηριούχων-Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, στα Παραπολιτικά 90,1.

«Υπάρχει αναστάτωση στην αγορά. Από το Σάββατο και μετά οι όγκοι πωλήσεων έχουν αυξηθεί κατά 50% τουλάχιστον σε όλη τη χώρα, αυτό έχει φέρει μια δυσλειτουργία στην αγορά δηλαδή οι παραδόσεις δεν γίνονται στην ώρα τους. Καθυστερεί ο εφοδιασμός».

Παράλληλα τόνισε ότι: «Βλέπουμε μια καθημερινή αύξηση των τιμών. Μέχρι την Παρασκευή θα δούμε την τιμή της βενζίνης να φτάνει το 1,80 ως μέση τιμή και το πετρέλαιο να ξεπερνάει το 1,60. Δυστυχώς και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται αυξήσεις, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τα 2€ στην αμόλυβδη βενζίνη είναι προ των πυλών».

Σχετικά με τις εξελίξεις στο Ιράν ανέφερε: «Το Ιράν έχει χτυπήσει και εγκαταστάσεις πετρελαίων στη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ ανακοινώνει σήμερα ότι μειώνει την παραγωγή, φοβούμενοι τις επιπτώσεις από μια επίθεση. Όλα αυτά συντελούν σε ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την ενέργεια. Βλέπουμε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, ό,τι χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, στη μεταφορά, στην κίνηση και στη θέρμανση να έχουν τραβήξει την ανηφόρα».

Όσον αφορά το Fuel pass, ο κ. Παπαγεωργίου είπε: «Είναι λάθος προσέγγιση… Τρία ποσοστά συμπληρώνουν το ποσοστό της τιμής που πωλείται από τα πρατήρια, το ένα είναι οι φόροι που είναι το 60% αυτού που πληρώνει ο κόσμος, το δεύτερο είναι η αξία του ίδιου του προϊόντος το οποίο είναι γύρω στο 30% και 10% είναι τα κέρδη όλης της αλυσίδας διακίνησης, αν χτυπάμε το 10% καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι λειτουργικό και βιώσιμο αυτό δεν προσφέρει τίποτα. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης».

Κατώτατος μισθός: Ο πόλεμος στο Ιράν ψαλιδίζει...

0
Ο κατώτατος μισθός και γιατί απομακρύνεται ο στόχος των...

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι και πώς μπορούν να...

0
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε- Οι προϋποθέσεις για τη...

Κατώτατος μισθός: Ο πόλεμος στο Ιράν ψαλιδίζει την αύξηση… στα 920 ευρώ
