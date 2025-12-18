ΚΚΕ:Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Για την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών (18 Δεκεμβρίου)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών το ΚΚΕ στέλνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και απευθύνει κάλεσμα συσπείρωσης για τα σύγχρονα δικαιώματα της εργατικής τάξης, σε όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας.

Στους μετανάστες εργάτες οικοδόμους, αυτούς που έχτισαν το «θαύμα» των Ολυμπιακών Αγώνων και των «μεγάλων έργων» και ζουν στην χώρα μας πάνω από 20-30 χρόνια, γεννώντας και μεγαλώνοντας εδώ τα παιδιά τους, αλλά ακόμα είναι αντιμέτωποι με άδικες διακρίσεις, όπως στην απόκτηση ιθαγένειας και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Αυτούς που σήμερα χτίζουν το νέο «θαύμα» του εκτρώματος στο Ελληνικό, βίλες και καζίνο για τους ζάμπλουτους, αλλά εκατοντάδες από αυτούς δεν έχουν καν άδειες διαμονής, είναι ανασφάλιστοι και χύνουν το αίμα τους στα εργοτάξια, με τα καθημερινά εργοδοτικά εγκλήματα χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Στους μετανάστες εργάτες γης. Αυτούς που παραμένουν όμηροι και εκτεθειμένοι στα δουλεμπορικά κυκλώματα της μετάκλησης, «περιφερόμενοι νομάδες» σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με τις παραγγελίες των εργοδοτών και τις εποχικές ανάγκες της συγκομιδής, με εξευτελιστικά μεροκάματα που τα κλέβουν οι διάφοροι μεσάζοντες, σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης στα σύγχρονα γκέτο της Μανωλάδας και αλλού.

Στους χιλιάδες μετανάστες εργάτες στον τουρισμό, στην «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας. Αυτούς που δουλεύουν ατέλειωτες ώρες καθημερινά, στις λάντζες και τις κουζίνες, στην καθαριότητα και το σέρβις, χωρίς ρεπό, ζουν στοιβαγμένοι στα υπόγεια με τις κατσαρίδες.

Στους μετανάστες διανομείς, που χύνουν τον ιδρώτα και συχνά το αίμα τους στην άσφαλτο για να προλάβουν τις παραγγελίες και το μεροκάματο του «αυτοαπασχολούμενου», χωρίς εξασφαλισμένα τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, πολλοί ανασφάλιστοι, χωρίς συμβάσεις εργασίας και «νόμιμα χαρτιά».

Στις χιλιάδες μετανάστριες, που ζουν μακριά από τις οικογένειες τους για να περιθάλπουν τους χωρίς δημόσια φροντίδα ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, που καθαρίζουν κτίρια και σπίτια, που αναλαμβάνουν τον δύσκολο ρόλο των «αποκλειστικών» νοσοκόμων στα διαλυμένα δημόσια νοσοκομεία.

Στους νέους μετανάστες εργαζόμενους, που πέτυχαν με μεγάλους κόπους να αποκτήσουν «δεξιότητες» και σήμερα είναι οι «εργαζόμενοι ειδικού σκοπού», δεμένοι με τις διάφορες συμβάσεις των πολυεθνικών ομίλων, κάτω από το μόνιμο τρόμο της απόλυσης και της απέλασης, στις τηλεπικοινωνίες, στις εταιρείες πληροφορικής κ.ά., που με τους μεγαλειώδεις αγώνες τους έβαλαν φρένο στην κρατική και εργοδοτική αυθαιρεσία.

Στους δεκάδες χιλιάδες ξεριζωμένους ανθρώπους, που κατάφεραν να ξεφύγουν από τις βόμβες του πολέμου και την εξαθλίωση, να επιβιώσουν από τα επικίνδυνα ταξίδια και να αποφύγουν την βίαιη επαναπροώθηση, και τώρα βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δομές-φυλακές, σε άθλιες συνθήκες, εκεί που οι βιομήχανοι και επιχειρηματίες της κάθε περιοχής βρίσκουν τα πιο φθηνά μεροκάματα, αναλώσιμους εργάτες χωρίς δικαιώματα.

Στα χιλιάδες έφηβα παιδιά από μακρινούς τόπους, που ζουν τώρα στην χώρα μας χωρίς τους γονείς και άλλους συγγενείς τους, σε διάφορους ξενώνες, μόνα και «ασυνόδευτα», να δουλεύουν κι αυτά στην οικοδομή, τις αποθήκες, τις λάντζες και αλλού, έρμαια των κάθε είδους εγκληματικών κυκλωμάτων.

Στέλνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και κάλεσμα δύναμης και ελπίδας στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, τους νέους που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης αλλά και τους πιο παλιούς, που ζουν και δουλεύουν στον «καπιταλιστικό παράδεισο» άλλων τόπων,

αντιμέτωποι κι αυτοί με άδικες διακρίσεις και αποκλεισμούς, αλλά και με την κοροϊδία και την υποκρισία των ελληνικών κυβερνήσεων για την εξαγορά της ψήφου τους ή και την πρόκληση των διαφόρων προγραμμάτων «brain regain», που όμως δεν μπορούν να κρύψουν την εργασιακή «ζούγκλα».

Το ΚΚΕ, όπως κάνει εδώ και πάνω από 100 χρόνια, παραμένει πιστό στην πάλη για το δίκιο του λαού και της εργατικής τάξης, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν και εργάζονται στην χώρα μας.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα, στους κοινούς αγώνες Ελλήνων και μεταναστών εργατών, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Παλεύουμε για να ανοίξει ο δρόμος του σοσιαλισμού, για έναν κόσμο που θα εκλείψουν οι αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς.

Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος των καπιταλιστικών κρίσεων και των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που εκδηλώνονται με το αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους και της ολοένα πιο φθηνής εργατικής δύναμης στην παγκόσμια αγορά, με την ένταση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, με τον πόλεμο.

Καλούμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση και συναγερμό, γιατί οι ιμπεριαλιστές ξαναμοιράζουν τη γη και επαναχαράσσουν τα σύνορα με το αίμα των λαών. Μας ζητούν να συνηθίσουμε τα φέρετρα και να προετοιμαστούμε για έναν γενικευμένο πόλεμο σαν κι αυτόν που έζησαν οι προηγούμενες γενιές.

Ξοδεύουν δισεκατομμύρια από τον πλούτο που παράγουν οι λαοί, για τις νέες δολοφονικές πολεμικές μηχανές τους. Καλλιεργούν το μίσος ανάμεσα στους λαούς. Εφαρμόζουν ρατσιστικές και απάνθρωπες πολιτικές σε βάρος των θυμάτων από τις δικές τους βόμβες και την καταστροφή που σκορπούν. Εξαπολύουν το ρατσιστικό και ξενοφοβικό δηλητήριο, τροφοδοτούν τον φασισμό.

Το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που στηρίζουν όλες οι αστικές δυνάμεις κάθε είδους απόχρωσης, σοσιαλδημοκρατικές νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές κυβερνήσεις, είναι συστατικό της πολεμικής προετοιμασίας, είναι επίθεση στα δικαιώματα όλης της εργατικής τάξης και των λαών.

Προβλέπει τόσο την ένταση της καταστολής σε βάρος των κατατρεγμένων μεταναστών και προσφύγων όσο και την δημιουργία των μηχανισμών για την εισαγωγή φθηνών εργατικών χεριών χωρίς δικαιώματα. Αυτές τις κατευθύνσεις εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως με τον πρόσφατο ρατσιστικό και επαίσχυντο νόμο Πλεύρη που προβλέπει αθρόες φυλακίσεις χιλιάδων ανθρώπων,

ακόμα και παιδιών, για το «έγκλημα» να είναι μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ την ίδια ώρα προωθεί διακρατικές συμφωνίες για την εξασφάλιση φθηνού εργατικού δυναμικού για λογαριασμό του κεφαλαίου.

Όμως, το Ellis Island, τα ταξίδια των Gastarbeiter, τα στρατόπεδα μεταναστών στην Αυστραλία κ.ά. είναι μελανές κηλίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Όπως μελανές κηλίδες που θα ακολουθούν όσους τα στήριξαν, είναι η σύγχρονη βαρβαρότητα των «κόμβων επιστροφής» και των συμφωνιών σύγχρονου δουλεμπορίου.

Το μέλλον ανήκει στους λαούς. Στην πάλη για το σοσιαλισμό, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και ξεριζωμό.