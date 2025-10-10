ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΚΕ: Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το ΚΚΕ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές, στους φροντιστές τους, καθώς και στους εργαζόμενους του χώρου που δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα.

Η φετινή θεματική που έχει επιλεγεί από τους αρμόδιους φορείς και έχει τίτλο «πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε ανθρωπιστικές καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», αναδεικνύει ότι σε συνθήκες πολέμων, φυσικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων οι ανάγκες για στήριξη πολλαπλασιάζονται, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν ανεπαρκείς.

Οι πληγές από το Μάτι, τις πυρκαγιές στη Β. Εύβοια, τα Τέμπη, αλλά και η κατάσταση των προσφύγων, αποδεικνύουν τη γύμνια του αστικού κράτους που ως επίσημη πολιτική έχει την υποκατάσταση της φροντίδας από ΜΚΟ και τηλεφωνικές γραμμές. Την ίδια στιγμή, η υποκρισία των ιμπεριαλιστικών οργανισμών και των αστικών κυβερνήσεων περισσεύει: Μιλούν για «δικαίωμα στην ψυχική υγεία» την ώρα που συμμετέχουν σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, ανέχονται τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και αντιμετωπίζουν τις καταστροφές ως «μοιραία νομοτελειακά γεγονότα».

Οι πολεμικές συγκρούσεις, η φτώχεια και η ανεργία, η έλλειψη ουσιαστικής προστασίας των λαών από πλημμύρες, πυρκαγιές και σεισμούς δείχνουν το απάνθρωπο πρόσωπο του καπιταλισμού. Σε αυτό το έδαφος η ψυχική υγεία των εργαζομένων, των νέων, των οικογενειών πλήττεται σκληρά. Οι κρατικές δομές απαξιώνονται, το προσωπικό εξαντλείται, ενώ την ίδια ώρα ανθίζουν οι ιδιωτικές κλινικές και οι ΜΚΟ.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας δεν μπορεί να αποτελεί επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά μια ακόμα ευκαιρία να αναδειχθεί ότι μόνο μέσα από τον συλλογικό αγώνα και τη διεκδίκηση μπορούν να εξασφαλιστούν πραγματικά υψηλής ποιότητας, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας για όλους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δίκη για θάνατο Σήφη Βαλυράκη: «Είμαι πεπεισμένος...

0
Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους...

Εν αναμονή των υπογραφών για την συμφωνία...

0
Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας...

Δίκη για θάνατο Σήφη Βαλυράκη: «Είμαι πεπεισμένος...

0
Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους...

Εν αναμονή των υπογραφών για την συμφωνία...

0
Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δίκη για θάνατο Σήφη Βαλυράκη: «Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κτηματολόγιο: Νέο «φρένο» στις αγωγές του Δημοσίου κατά ιδιωτών για τα ακίνητά τους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νέα παρέμβαση για τις υποθέσεις που ακίνητα ιδιωτών διεκδικούνται...

Λευτέρης Αυγενάκης:Κοινός στόχος η ολοκλήρωση του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης και η σύνδεσή του με το νέο Αεροδρόμιο Καστελίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συντονισμένες ενέργειες Αυγενάκη και Δημάρχων Φαιστού, Γόρτυνας και Βιάννου Σύσκεψη...

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην Αθήνα βρίσκεται ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης προκειμένου...

Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST