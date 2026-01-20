Κόλαφος ο Επίτροπος Γεωργίας: Υπήρχαν Ευρωπαϊκά κονδύλια για την Κρητική ελιά αλλά η Κυβέρνηση δεν έκανε καν αίτημα

Πλήρης εγκατάλειψη των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης – Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Christophe Hansen στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου.
Η απάντηση του Επιτρόπου Γεωργίας Christophe Hansen στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική ευθύνη και την αδιαφορία της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης.
Σε μια περίοδο όπου η ελαιοπαραγωγή –ιδίως στο Λασίθι– έχει καταρρεύσει έως και 90% λόγω παρατεταμένης λειψυδρίας, υψηλών θερμοκρασιών και επαναλαμβανόμενων προσβολών από τον δάκο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από τις Ελληνικές αρχές για ενεργοποίηση έκτακτης στήριξης. Όπως επιβεβαιώνει ο Επίτροπος, το άρθρο 219 του κανονισμού 1308/2013 επιτρέπει έκτακτη παρέμβαση για διαταραχές της αγοράς — όμως η κυβέρνηση απλώς δεν το ζήτησε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει επίσης ότι είναι έτοιμη να παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη, εφόσον υπάρξει αίτημα από το κράτος μέλος. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα στο πλαίσιο του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ 2023–2027 για επενδύσεις στην άρδευση και για αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά συμβάντα. Και εδώ, όμως, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη διαχειριστική αρχή της χώρας.
Η απάντηση Χάνσεν δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας: οι δυνατότητες υπάρχουν, τα χρήματα υπάρχουν, αλλά η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό. Την ώρα που άλλα Μεσογειακά κράτη μέλη έχουν ήδη ενεργοποιήσει αντίστοιχα σχήματα στήριξης για ξηρασία και ασθένειες, οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί αφήνονται αβοήθητοι, με εισόδημα μηδενικό και το μέλλον τους αβέβαιο.
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ευθέως την Κυβέρνηση για ολιγωρία και πολιτική εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής: «Δεν μιλάμε για Ευρωπαϊκούς περιορισμούς ή για έλλειψη εργαλείων. Μιλάμε για μια Κυβέρνηση που δεν ζήτησε καν τη στήριξη που δικαιούνται οι παραγωγοί. Η Κρήτη πληρώνει την ανικανότητα και την αδιαφορία της Αθήνας».
Η υπόθεση της Κρητικής ελιάς εξελίσσεται σε ακόμη ένα ηχηρό παράδειγμα του χάσματος ανάμεσα στις Κυβερνητικές εξαγγελίες και την πραγματικότητα στην ύπαιθρο. Και αυτή τη φορά, τα στοιχεία δεν προέρχονται από την αντιπολίτευση, αλλά από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004343/2025
προς την Επιτροπή
Άρθρο 144 του Κανονισμού
Σάκης Αρναούτογλου (S&D)
Θέμα: Στήριξη των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών της Κρήτης που πλήττονται από λειψυδρία και προσβολές από επιβλαβείς οργανισμούς
Τα τελευταία τρία χρόνια η ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη και ειδικά στο Λασίθι έχει υποστεί πρωτοφανή μείωση, που φτάνει έως και το ενενήντα τοις εκατό σε ορισμένες περιοχές, εξαιτίας παρατεταμένης λειψυδρίας, υψηλών θερμοκρασιών και επαναλαμβανόμενων προσβολών από τον δάκο της ελιάς. Η εξέλιξη αυτή απειλεί τη βιωσιμότητα των παραγωγών, την τοπική οικονομία και την επιβίωση ενός από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα της μεσογειακής διατροφής. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις επανειλημμένες εκκλήσεις των τοπικών παραγωγών για στήριξη, η Ελλάδα δεν έχει ενεργοποιήσει έως σήμερα τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις σε αγρότες ή και σε ομάδες παραγωγών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή επιβλαβείς οργανισμούς —δυνατότητες που επιβεβαιώνονται και στο νέο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχει λάβει από τις ελληνικές αρχές αίτημα ενεργοποίησης των σχετικών διατάξεων για στήριξη των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης;
2. Εάν όχι, προτίθεται να παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη ώστε να ενεργοποιηθούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποκατάσταση ζημιών από λειψυδρία, ξηρασία και επιβλαβείς οργανισμούς;
3. Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει ότι οι ελαιοπαραγωγοί της Ελλάδας θα τύχουν ίσης αντιμετώπισης με εκείνους άλλων μεσογειακών κρατών μελών που έχουν ήδη ενεργοποιήσει παρόμοια σχήματα στήριξης λόγω ξηρασίας και ασθενειών;
Κατάθεση: 4.11.2025
EL
E-004343/2025
Απάντηση του κ.Hansen
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(19.1.2026)
Μπορεί να χορηγηθεί έκτακτη στήριξη δυνάμει του άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013[1], κατόπιν αιτήματος του οικείου κράτους μέλους, για την αντιμετώπιση διαταραχών της αγοράς. Μέχρι σήμερα, οι εθνικές αρχές δεν έχουν υποβάλει αίτημα ενεργοποίησης των εν λόγω διατάξεων για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών.
Η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους.
Ειδική στήριξη μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Ελλάδας για την περίοδο 2023-2027[2], μεταξύ άλλων για επενδύσεις στην άρδευση και επενδύσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού μετά από καταστροφικά συμβάντα. Εναπόκειται στη διαχειριστική αρχή να διαθέσει χρηματοδότηση για τις εν λόγω παρεμβάσεις.
Cretalive