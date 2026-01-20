Νέες μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών το 2026: Το “πακέτο” 30 μεταρρυθμίσεων που φέρνει η κυβέρνηση

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Επικρατείας παρουσίασαν από κοινού τον “οδικό χάρτη” του κυβερνητικού έργου για τη νέα χρονιά.
Τον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026, μέσα από ένα πακέτο 30 μεταρρυθμίσεων και έργων, παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου με θέμα «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 – Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026», μαζί με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τη γενική γραμματέα Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη.
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είχαν δώσει τις λιγότερες προεκλογικές υποσχέσεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα τόσο το 2019 όσο και το 2023. Όπως ανέφερε, από την πρώτη εκλογική νίκη της Ν.Δ. η κυβέρνηση επιδίωξε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της, κάτι που, όπως υπογράμμισε, υπηρετεί τόσο η δημοσιοποίηση του απολογισμού για το έτος που πέρασε όσο και η παρουσίαση των προτεραιοτήτων για τη χρονιά που έρχεται.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής και συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Όπως είπε, στόχος είναι μια ανοιχτή και έντιμη σχέση με τους πολίτες, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή όχι με την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθεί η κυβέρνηση. Πρόσθεσε ότι, παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται «αδιάπτωτη», υποστηρίζοντας ότι η τακτική παρουσίαση πεπραγμένων και σχεδίων αποτελεί στοιχείο αυτής της λογικής.
Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025 παρουσίασε στη συνέχεια ο Άκης Σκέρτσος, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια χρονιά κατά την οποία, παρά τις αντιξοότητες εντός και εκτός συνόρων, υλοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις χάρη στην πολιτική σταθερότητα από το 2019 και στο σχέδιο που εφαρμόζεται. «Ήταν μία χρονιά που παρά τις αντιξοότητες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, υλοποιήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις χάρη στη πολιτική σταθερότητα που έχουμε κατακτήσει από το 2019 αλλά και χάρη στο σχέδιο και το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας.
Παρακολουθήστε την παρουσίαση:
Παράλληλα, έδωσε στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης των οροσήμων του ΕΣΔ 2025-2026, αναφέροντας ότι το 66% των οροσήμων για το 2025, δηλαδή 3.701 από τα 5.637, ολοκληρώθηκαν εντός του έτους αναφοράς. Ο ίδιος επέμεινε στη λογική της μετρήσιμης προόδου, λέγοντας: «Εμείς θέλουμε όσα λέμε να τα κάνουμε και ό,τι εννοούμε να το λέμε». Και συνέχισε: «Για εμάς η πρόοδος δεν υπάρχει αν δεν μπορεί να μετρηθεί και να τεκμηριωθεί. Η έννοια πρόοδος δεν είναι μία αφηρημένη λέξη ή μία ταμπέλα, τεκμηριώνεται καθημερινά στην πράξη».
Στο σκέλος του προγραμματισμού για το 2026, παρουσιάστηκαν παρεμβάσεις που εκτείνονται από την οικονομία και την αγορά εργασίας έως την υγεία, τη δικαιοσύνη, την άμυνα, τις υποδομές και την κοινωνική πολιτική. Στον οικονομικό σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως ειπώθηκε, θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, καθώς και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Προβλέπεται επίσης η εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ.
Στα εργασιακά, δρομολογείται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους, καθώς και η εφαρμογή της στο Δημόσιο. Στην υγεία, έχει τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων.
Στην άμυνα, προγραμματίζεται η παραλαβή τριών νέων φρεγατών FDI («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων»). Στη δικαιοσύνη, προβλέπεται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης.
Σε επίπεδο υποδομών, στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσονται η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων, όπως η παράδοση ολόκληρου του Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και η αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, όπως και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό.
Στον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκε η εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ο στρατηγικός σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ. Στην κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, με δυνατότητα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.
Στην παιδεία, ανακοινώθηκε η επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες. Στην κοινωνική πολιτική, δρομολογείται η έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα μέσω της Κοινωνικής Κατοικίας και στα πρώτα δέκα δημόσια ακίνητα μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής.
Στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό, περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή, έγκριση από την Ε.Ε. και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ. ευρώ.
Οι βασικές μεταρρυθμίσεις και τα έργα για το 2026:
Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στην επόμενη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο
Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ
Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα ως το τέλος του έτους
Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο
Ολοκλήρωση αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων
Παραλαβή τριών νέων φρεγατών FDI (Κίμων, Νέαρχος, Φορμίων)
Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης
Ολοκλήρωση εμβληματικών έργων: παράδοση ολόκληρου του Ε65, επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας
Ολοκλήρωση Κτηματολογίου
Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΕΠ, βιομηχανία και τουρισμό
Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ
Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών
Επέκταση προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες
Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) και στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)
Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Υποβολή και έγκριση από την Ε.Ε. και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου με έργα ύψους 5,3 δισ.
Πηγές: kathimerini.gr, protothema.gr