Ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας έγινε τοιχογραφία σε ορεινό χωριό στο Ρέθυμνο

«Ο Παππούς Μανώλης, Πίσω στο Σπίτι του, Ανθισμένος» – Μια τοιχογραφία-αφιέρωμα στην καρδιά του Φουρφουρά Αμαρίου

Στους πρόποδες του Ψηλορείτη, σε ένα από τα πιο αυθεντικά κομμάτια της Κρήτης, μια νέα τοιχογραφία έρχεται να θυμίσει ότι η μνήμη και η τέχνη μπορούν να κρατήσουν ζωντανή την ψυχή ενός τόπου.

Το έργο, με τίτλο «Ο Παππούς Μανώλης, Πίσω στο Σπίτι του, Ανθισμένος», κοσμεί πλέον τον τοίχο ενός σπιτιού στον Φουρφουρά, μετατρέποντας μια προσωπική απώλεια σε μια συλλογική γιορτή αναμνήσεων.

Η Επιστροφή στη Ρίζα

Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε με σκοπό να τιμήσει τη μορφή του παππού που έφυγε από τη ζωή, αλλά που η οικογένειά του και το χωριό ήθελαν να «κρατήσουν» εκεί, στο σπίτι του. Απεικονίζοντας τον Παππού Μανώλη με το γαϊδουράκι του και τα εγγόνια του φορτωμένα λουλούδια, το έργο συμβολίζει την επιστροφή του αγαπημένου προσώπου στο οικείο του περιβάλλον, φέρνοντας μαζί του χρώμα, ζωή και ελπίδα.

Μια Καλλιτεχνική Γέφυρα που Ένωσε το Χωριό

Το έργο φιλοτεχνήθηκε από τη Μυρτώ Καπνιστή, τελειόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας. Η διαδικασία της δημιουργίας εξελίχθηκε σε μια μοναδική κοινωνική εμπειρία. Καθώς η Μυρτώ ζωγράφιζε, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι του χωριού σταματούσαν, συγκινημένοι από τη γνώριμη μορφή που έβλεπαν να παίρνει ξανά ζωή.

Μοιράστηκαν μαζί της ξεχασμένες ιστορίες για τον Παππού Μανώλη, θυμήθηκαν παλιές στιγμές του χωριού και μετέτρεψαν την πράξη της δημιουργίας σε έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στις γενιές. Η τέχνη έγινε η αφορμή να ομορφύνει ο Φουρφουράς και να ενισχυθεί το αίσθημα της κοινότητας σε ένα «ξεχασμένο» αλλά πλούσιο σε αυθεντικότητα σημείο της Κρήτης.

Πρόσκληση στους Περαστικούς

Καλούμε τους επισκέπτες και τους περαστικούς από το Αμάρι να κάνουν μια στάση στον Φουρφουρά για να δουν το έργο από κοντά. Η τοιχογραφία είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή και η δημιουργία συνεχίζονται στην ορεινή Κρήτη, και ότι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε παραμένουν εδώ, όσο τους θυμόμαστε και τους τιμούμε μέσα από την τέχνη.