Κόντρα Κανέλλη-Ζωής στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» – «Επί χούντας έκανες καριέρα»

Σκληρή κόντρα στη Βουλή μεταξύ Λιάνας Κανέλλη και Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της βουλευτή του ΚΚΕ, για συκοφαντική δυσφήμιση.
Η Λιάνα Κανέλλη χαρακτήρισε «χύδαιο» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και δήλωσε πως είναι «παράσημο» η μήνυση από εκείνη, καθώς είναι η δεύτερη που δέχεται μετά από εκείνη από τον Ηλία Κασιδιάρη. Παίρνοντας τον λόγο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Λιάνα Κανέλλη για συκοφαντική δυσφήμιση και ανέφερε πως «αντίθετα με εκείνη που επί χούντας έκανε καριέρα», οι γονείς της αγωνίζονταν στον αντιδικτακτορικό αγώνα.
Αφορμή για τη μήνυση ήταν οι ισχυρισμοί της Λιάνας Κανέλλη πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως πρόεδρος της Βουλής τότε, διευκόλυνε τον προφυλακισμένο Ηλία Κασιδιάρη να έρχεται στο κοινοβούλιο και να μιλά.
