Κωστής Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εργαζόμαστε συστηματικά για να πληρωθούν έγκαιρα και να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι στόχος είναι να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τη γεωργία και τις ενισχύσεις στη χώρα.
Η πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων κυριάρχησε σε σύσκεψη που είχαν νωρίτερα το Σάββατο (15.11.2025) με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης υπό τον Κωστή Χατζηδάκη στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αν θα μπορέσουν να πληρωθούν τέλη Νοεμβρίου τη βασική ενίσχυση οι αγρότες. Για τον λόγο αυτό στελέχη τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου μέχρι τέλος του μήνα να πληρώσουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης το 70%, όπως γίνεται κάθε χρόνο και θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ.
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει την έγκαιρη πληρωμή των αγροτών, σημειώνοντας πως πρόκειται για προτεραιότητα τόσο του ίδιου όσο και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τη γεωργία και τις ενισχύσεις στη χώρα.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς τη ως σημαντική μεταρρύθμιση με απαιτητικά χρονοδιαγράμματα. Ο στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων μέσω ενός νέου συστήματος που θα επιβραβεύει τους παραγωγικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους, ενισχύοντας όσους συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική οικονομία και την ύπαιθρο.
Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος είναι να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να αποφευχθούν νέα πρόστιμα για τη χώρα, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται η διαδικασία.
«Νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης»
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε τη διαδικασία ως δύσκολη προσπάθεια, επισημαίνοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης των ελέγχων που προκάλεσαν καθυστερήσεις. Τόνισε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ εισέρχεται σε μία νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός έχει ως στόχο τη στήριξη των έντιμων αγροτών το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε τον διπλό στόχο της διαδικασίας: την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, με σεβασμό στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, και τη διασφάλιση της διαφάνειας και δικαιοσύνης, ώστε οι επιδοτήσεις να καταλήγουν σε όσους τις δικαιούνται, προστατεύοντας τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ