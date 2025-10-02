Η Κωτσόβολος Μεγάλος Χορηγός στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Κωτσόβολος, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και με στόχο να προσφέρει εμπειρίες Καλύτερης Ζωής, είναι φέτος Μεγάλος Χορηγός στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Η διοργάνωση, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια επιτυχημένης πορείας, έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Κρήτης και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους αγώνες δρόμου της Ελλάδας, με διαδρομές 21,1 χλμ., 10 χλμ., 5 χλμ., αλλά και αγώνες για παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Με την παρουσία της στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο, η Κωτσόβολος στέκεται δίπλα στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και συνολικά της Κρήτης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός θεσμού που προβάλλει το νησί σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς. Με πανελλαδική παρουσία, η εταιρεία αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας των τοπικών κοινοτήτων, υποστηρίζοντας δράσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Διαχρονικά, η Κωτσόβολος δίνει το παρών σε σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο αλλά και υλοποιώντας σημαντικές πρωτοβουλίες αφιερωμένες στην Κοινωνία, το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο, κάνοντας REACT για έναν Καλύτερο Κόσμο.

Σχετικά με την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ – μέλος του Ομίλου ΔΕΗ

Στην Κωτσόβολος πιστεύουμε στη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη της εταιρείας και των 3.000 ανθρώπων μας. Εφαρμόζουμε πρώτα σε εμάς τους ίδιους την φιλοσοφία μας, το να ενδυναμώνουμε δηλαδή τους ανθρώπους για μια καλύτερη ζωή.

Επενδύουμε στο δίκτυο των 102 καταστημάτων μας σε Ελλάδα και Κύπρο, δημιουργώντας δύο σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μετρώντας πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης και 350 workshops το χρόνο. Φροντίζουμε να παρέχουμε διαρκώς ευκαιρίες εξέλιξης, δημιουργώντας νέες ομάδες και νέα projects για τους ανθρώπους μας.

Στόχος μας να αναδεικνύεται και να ενισχύεται το ταλέντο και η ανάγκη όλων μας για δημιουργία. Η καινοτομία είναι το πάθος μας, σχεδιάζουμε το αύριο και, εδώ και 75 χρόνια, φέρνουμε πρώτοι τις τεχνολογικές εξελίξεις για μία καλύτερη ζωή. Αυτή είναι η καθημερινή μας πρόκληση, να κάνουμε τη διαφορά, ώστε όλοι μας να είμαστε μέρος αυτής της εξέλιξης.